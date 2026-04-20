ना शुभमन, ना संजू सॅमसन; सूर्यानंतर 'हा' खेळाडू होणार भारताच्या टी-20 संघाचा कर्णधार; BCCI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत?

India T20 Cricket Team Captain: भारताच्या टी-20 संघाचं कर्णधारपदी सूर्यकुमार यादवनंतर आता श्रेयस अय्यरची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, बीबीसीआय सूर्यकुमार यादवला पर्याय शोधत आहे. यादरम्यान आयपीएलमध्ये श्रेयस अय्यर पंजाबचं नेतृत्व करताना चौथ्या क्रमांकावर जी कामगिरी करत आहे, ती पाहून त्याची संधी वाढली आहे. श्रेयसने 2020 मध्ये दिल्ली संघाला फायलनमध्ये नेलं होतं. यानंतर 2024 मध्ये कोलकाताला ट्रॉफी जिंकून दिली होती. पंजाब किंग्सचं नेतृत्व करताना त्याने 2025 मध्ये संघाला फायलनपर्यंत नेलं होतं, पण दुर्दैवाने बंगळुरुने पराभव केल्याने ट्रॉफी जिंकू शकला नाही. सूर्यकुमार यादवने भारताला टी-20 वर्ल्डकप जिंकवून दिला असला तरी त्याची फलंदाजी फारशी चांगली नव्हती. यामुळे त्याला कर्णधारपदावरुन हटवण्यासंदर्भात चर्चा सुरु झाल्या होत्या.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, जर बीसीसीआय निवडकर्त्यांनी कर्णधार बदलण्याचा निर्णय घेतला तर श्रेयस अय्यरला पसंती दिली जाऊ शकते. बीसीसीआय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, श्रेयस अय्यरने 2023 मध्ये भारतीय संघासाठी अखेरचा सामना खेळला होता. तो सध्याच्या संघाचा भाग नाही. त्यामुळे त्याला पुन्हा संघात येण्यासाठी बोलावणं आणि कर्णधारपद सोपवणं मोठी बाब असेल.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, सध्या सर्व लक्ष्य 2027 एकदिवसीय टी-20 वर्ल्डकपकडे आहे. यामुळे निवडकर्त्यांकडे नेतृत्वासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी खूप वेळ आहे.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकला असला तरी, फलंदाजीत त्याचं सातत्य नसल्याने 2028 मधील लॉस एंजिलेस ऑलिम्पिकमध्ये त्याला कर्णधारपद देणार की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यात त्याच्या कर्णधारपदासह, फलंदाजीवर विशेष लक्ष असेल. जून-जुलै महिन्यात हा दौरा होणार आहे.
या दौऱ्यात सूर्यकुमार यादवला 2028 मधील मोठ्या स्पर्धा ज्यामध्ये ऑलिम्पिक आणि ऑस्ट्रेलियातील टी-20 विश्वचषकाचा समावेश आहे, तोपर्यंत आणखी दोन वर्षांची मुदत दिली जाईल की नाही हे स्पष्ट होईल. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरसाठी सध्या तरी सूर्यकुमार अजूनही पहिली पसंती आहे. गंभीरला स्वतःला ऑस्ट्रेलियातील 2028 च्या टी-20 विश्वचषकापर्यंत आपला करार वाढवून मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
तथापि, अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती का निर्णय घेते हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. याचं कारण ऑलिम्पिकच्या वेळी टी-20 कर्णधार सूर्यकुमारचं वय 38 वर्षांच्या घरात पोहोचलेले असेल.
"सूर्या नक्कीच सध्या संघाचं नेतृत्व करत आहे. मात्र फलंदाज म्हणून त्याने सातत्य राखणंही महत्त्वाचं आहे. युकेमध्ये तो नक्कीच कर्णधारपदी असेल, मात्र त्यानंतर 2028 मध्ये त्याच्याकडे कामगिरीच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल," असं बीसीसीआय सूत्राने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.
सूर्यकुमारसाठी 2025 हे वर्ष अत्यंत कठीण ठरलं. या काळात त्याचा स्ट्राईक रेट 120 च्या खाली घसरला आणि त्याला एकही अर्धशतक झळकावता आले नाही. 2026 मध्ये मात्र परिस्थिती बदलली; टी-20 विश्वचषकाच्या समाप्तीपर्यंत त्याने 160 हून अधिकच्या दमदार स्ट्राईक रेटने चार अर्धशतके झळकावली.
तथापि, टी-20 विश्वचषकामध्ये, अमेरिकाविरुद्धच्या पहिल्या सामन्याचा अपवाद वगळता सूर्यकुमारला कोणतीही लक्षणीय कामगिरी करता आली नाही.