'आमची ट्रॉफी द्या, नाहीतर...', BCCI ने धमकी देताच मोहसीन नक्वी घाबरले, UAE बोर्डाकडे सोपवला आशिया कप - सूत्र

Asia Cup Trophy: आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केल्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) प्रमुख मोहसीन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिला. यानंतर मोहसीन नक्वी ट्रॉफी घेऊन निघून गेले होते. यामुळे त्यांच्यावर ट्रॉफी चोरल्याचा आळ आला आणि वाद निर्माण झाला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष असलेले नक्वी यांनी भारतीय संघाला अद्याप ट्रॉफी दिली नसल्यामुळे, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचा विचार करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी आचारसंहिता आणि शिष्टाचाराच्या कथित उल्लंघनांमुले होत आहे. मोहसीन नक्वी यांच्या कृत्याने आशियाई संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) क्रिकेट प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का पोहोचला असल्याचा बीसीसीआयचा दावा आहे. दरम्यान नुकत्याच मिळालेल्या माहितीनुसार, आशिया कप ट्रॉफी आता यूएई क्रिकेट बोर्डाकडे आहे. ट्रॉफी भारताला कशी आणि केव्हा सुपूर्द केली जाईल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नक्वी यांच्यासोबत अलीकडेच झालेल्या व्हर्च्युअल एसीसी बैठकीत त्यांना सुनावण्यात आलं. अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की नक्वी यांच्या कृतींमुळे थेट पदाचा गैरवापर झाला आणि क्रीडा मानकांचे उल्लंघन झाले.
नक्वी यांनी आशिया कप ट्रॉफी विजेत्या भारतीय संघाला देण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर जबाबदारीचं उल्लंघन आणि समारंभाच्या शिष्टाचारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. या कृतीमुळे कार्यक्रमाच्या शिष्टाचारांचे आणि विजेत्यांना सन्मानित करण्याच्या एसीसी प्रमुख म्हणून त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन झालं, जे लाजिरवाणं आहे.
त्याच्या कृतींवरून हितसंबंधांचा संघर्ष आणि निष्पक्ष वर्तनाचे उल्लंघन झाल्याचंही दिसून येत आहे. 'ट्रॉफी चोरीचा कायदा' वैयक्तिक किंवा राजकीय असंतोषातून निर्माण झाला होता, जो हितसंबंधांचा संघर्ष आहे. एका खंडाच्या क्रिकेट प्रमुखासाठी आवश्यक असलेल्या निष्पक्ष वर्तनाच्या भावनेचा यातून भंग झाला आहे. प्रेझेंटेशन कार्यक्रमातून बाहेर पडल्यानंतर ट्रॉफी आणि पदकं दुबईतील हॉटेलच्या खोलीत नेण्यात आल्याची माहिती क्रिकेट वर्तुळात गोंधळ निर्माण करणारी असल्याचं बोललं जात आहे.
मंगळवारी झालेल्या व्हर्च्युअल एसीसी बैठकीत बीसीसीआयचे प्रतिनिधी राजीव शुक्ला आणि आशिष शेलार यांनी नक्वी यांच्याशी थेट सामना केला. सूत्रांनी पुष्टी केली की बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ट्रॉफी कायदेशीरपणे विजेत्या भारताची आहे आणि ती कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता नाही.
शिवाय, बीसीसीआयने नक्वी यांना सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाचे औपचारिक अभिनंदन करण्यास सांगितलं, परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. एसीसीने या घटनेबद्दल 'खेद' व्यक्त केला आहे, परंतु नक्वी यांनी अद्याप त्यांच्या कृत्याबद्दल औपचारिक माफी मागितलेली नाही.
बीसीसीआयने हे स्पष्ट केले आहे की ते हा मुद्दा आयसीसीकडे नेण्याचा विचार करत आहेत आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आयसीसीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल.
FAQ
1) एशिया कप २०२५ ट्रॉफी विवाद काय आहे?
एशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने विजय मिळवला, पण मोहसिन नकवी (एसीसीचे अध्यक्ष आणि पीसीबीचे प्रमुख) यांनी ट्रॉफी आणि पदक भारतीय संघाला सादर करण्यास नकार दिला. भारतीय संघाने नकवींकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने, नकवींनी ट्रॉफी आणि पदक घेऊन स्टेडियम सोडले. ही घटना २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबईत घडली.
2) मोहसिन नकवी कोण आहेत?
मोहसिन नकवी हे पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री असून, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे प्रमुख आणि एशियन क्रिकेट काऊन्सिल (एसीसी) चे अध्यक्ष आहेत. ते एशिया कपच्या आयोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
3) बीसीसीआयची प्रतिक्रिया काय होती?
बीसीसीआयने नकवींच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बीसीसीआय उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी म्हटले की, ट्रॉफी एसीसीची आहे, कोणत्याही व्यक्तीची नाही आणि ती योग्य पद्धतीने हस्तांतरित करावी. बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया यांनी हे "अनुचित आणि अनस्पोर्ट्समनलाइक" म्हटले आणि ट्रॉफी व पदक लवकर परत करण्याची मागणी केली. एसीसी बैठकीत बीसीसीआय प्रतिनिधींनी नाराजी दाखवून मध्येच बैठक सोडली.