/विश्वचषक विजेत्या खेळाडूच्या घरी सापडला एअरलाइन्सच्या Ex-CEO चा मृतदेह! अटक वॉरंट जारी; नेमकं काय घडलं जाणून घ्या

Kapila Chandrasena, Aravinda de Silva: वर्ल्ड कप विजेत्या क्रिकेटरच्या घरी सापडली एका मोठ्या एअरलाइन्सच्या CEOची बॉडी सापडली असून यामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे ते जाणून घ्या...
Former SriLankan Airlines CEO found dead at ex crickter Kapila Chandrasena: 1996 च्या विश्वचषक विजेत्या श्रीलंकेच्या संघातील माजी स्टार फलंदाज अरविंदा डी सिल्वा (Aravinda de Silva) यांचे नाव सध्या एका धक्कादायक घटनेमुळे चर्चेत आले आहे. त्यांच्या निवासस्थानी एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळल्याने श्रीलंकेत मोठी खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्तीची ओळख कपिला चंद्रसेना (Kapila Chandrasena ) अशी झाली असून ते श्रीलंका एअरलाइन्सचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. वृत्तांनुसार, त्यांना डी सिल्वा यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेमुळे क्रिकेट आणि व्यावसायिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर आणि श्रीलंकन मीडियामध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
कपिला चंद्रासेना हे श्रीलंका एअरलाइन्सचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होते आणि देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे नाव मानले जात होते. स्थानिक वृत्तांनुसार, ते अरविंद डी सिल्वा यांच्या घरी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. त्यानंतर तातडीने वैद्यकीय मदत बोलावण्यात आली, मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर केले.
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले कारण कपिला चंद्रासेना आणि अरविंद डी सिल्वा हे जवळचे नातेवाईक असल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, चंद्रासेना यांनी डी सिल्वा यांच्या घरी जाऊन आत्महत्या केली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला असून मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे.
कपिला चंद्रासेना हे गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे अडचणीत होते. त्यांच्यावर तब्बल 2.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या विमान खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार आणि लाचखोरीचे आरोप होते. तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, एका शेल कंपनीच्या माध्यमातून त्यांनी जवळपास 2 दशलक्ष डॉलर्सची लाच स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात कोलंबोच्या मुख्य दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अटकेचे वॉरंटही जारी केले होते.
अहवालांनुसार, अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर काही दिवसांनी, म्हणजेच 7 मे रोजी, कपिला चंद्रासेना अरविंद डी सिल्वा यांच्या घरी गेले होते. त्यानंतर ही धक्कादायक घटना समोर आली. या घटनेमुळे श्रीलंकेत राजकीय, व्यावसायिक आणि क्रीडा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे, अरविंद डी सिल्वा यांचे क्रिकेटमधील योगदान अतिशय मोठे मानले जाते. श्रीलंकेच्या क्रिकेट इतिहासातील महान फलंदाजांमध्ये त्यांची गणना केली जाते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 93 कसोटी सामने खेळत 6361 धावा केल्या आणि 20 शतके झळकावली. तसेच 308 एकदिवसीय सामन्यांत 9284 धावा करत त्यांनी 11 शतकेही ठोकली. फलंदाजीसोबतच त्यांनी गोलंदाजीतही योगदान दिले असून वनडेमध्ये 106 तर कसोटीत 29 बळी घेतले आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्येही त्यांचा दबदबा कायम राहिला. त्यांनी 15 हजारांहून अधिक धावा करत 43 शतके झळकावली. श्रीलंकेच्या क्रिकेटच्या उभारणीत त्यांचा मोठा वाटा मानला जातो.
विशेष म्हणजे, 1996 चा विश्वचषक हा अरविंद डी सिल्वा यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात आठवणीत राहील असा टप्पा ठरला. संपूर्ण स्पर्धेत त्यांनी श्रीलंकेसाठी सर्वाधिक 448 धावा केल्या. त्यांची सरासरी जवळपास 90 इतकी होती, तर स्ट्राइक रेट 107 पेक्षा जास्त होता. त्यांनी त्या स्पर्धेत दोन शतके आणि दोन अर्धशतके झळकावली होती.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्यांनी खेळलेली नाबाद 107 धावांची खेळी आजही क्रिकेट इतिहासातील सर्वोत्तम विश्वचषक फायनल इनिंग्सपैकी एक मानली जाते. श्रीलंकेसमोर 242 धावांचे आव्हान होते आणि दबावाच्या परिस्थितीत डी सिल्वा यांनी जबाबदारी स्वीकारत संघाला विजयाच्या दिशेने नेले.अर्जुन रणतुंगा आणि असांका गुरुसिन्हा यांच्या साथीने त्यांनी श्रीलंकेला पहिल्यांदाच विश्वविजेते बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
आजही अरविंद डी सिल्वा यांचे नाव श्रीलंकेच्या सुवर्ण क्रिकेट इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग मानले जाते. मात्र सध्या त्यांच्या घरात घडलेल्या या धक्कादायक घटनेमुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.