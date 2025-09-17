'Rest Easy My Angel..' आशिया कपच्या दरम्यान श्रेयस अय्यरच्या घरावर शोककळा, शेअर केली भावनिक Video पोस्ट

Shreyas iyer heartbroken post: टीम इंडिया आशिया कप 2025 मध्ये सुपर-4 मध्ये पोहोचल्यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. पण दुसरीकडे स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यरच्या घरात दुःखाचं सावट पसरलं आहे. आशिया कपपूर्वीच अय्यरला स्क्वाडमधून वगळण्यात आलं होतं आणि त्यावरून चर्चेला उधाण आलं होतं. आता अय्यरने सोशल मीडियावर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर करत सगळ्यांना हळवं करून टाकलं आहे.
श्रेयस अय्यरने आपल्या पाळीव कुत्र्यासोबतचे काही खास क्षण शेअर करत भावनिक पोस्ट टाकली आहे. त्याचा लाडका डॉग आता या जगात नाही, हे सांगताना अय्यरने लिहिलं – "Rest Easy My Angel.." या पोस्टवर चाहत्यांनी दुःख व्यक्त केलं तर पंजाब किंग्जनेही कमेंटमध्ये "Rest In Peace" लिहून संवेदना व्यक्त केली.
आशिया कपमधून बाहेर झाल्यानंतर निवड समितीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. मात्र आता बीसीसीआयने त्याच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवत त्याला इंडिया-ए संघाचं नेतृत्व सोपवलं आहे. ऑस्ट्रेलिया-ए संघ भारतात 2 मल्टी-डे सामने आणि 3 वनडे खेळण्यासाठी येणार आहे. या मालिकेत अय्यर कर्णधार असेल तर ध्रुव जुरेल उपकर्णधाराची जबाबदारी पार पाडणार आहे.
यापूर्वी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतूनही अय्यरला बाहेर करण्यात आलं होतं. त्याच्या जागी करुण नायरला संधी मिळाली. पण आठ वर्षांनी संघात परतलेल्या नायरला यश मिळालं नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा श्रेयस अय्यर टीम इंडियात पुनरागमन करेल अशी आशा आहे. आशिया कपनंतर भारत वेस्ट इंडिजविरुद्ध टेस्ट सीरीज खेळणार असून या मालिकेत अय्यर परततो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिलं आहे.
