/रिचा घोषने पकडला टेस्ट क्रिकेटमधील सर्वात कठीण कॅच, Video पाहून फॅन्स शॉक

Richa Ghosh Outstanding Catch IND W VS ENG W Test : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात लॉर्ड्स मैदानावर खेळवण्यात येत असलेल्या एकमेव महिला टेस्ट सामन्यादरम्यान भारताची विस्फोटक फलंदाज रिचा घोष हिने फक्त फलंदाजीत नाही तर फिल्डिंगमध्ये सुद्धा आपला प्रभाव दाखवला. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी अंतिम क्षणात तिने एक अविश्वसनीय कॅच पकडला जो पाहून सर्वच हैराण झाले. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
स्पिनर स्नेहा राणाच्या बॉलवर रिचा घोषने सिली पॉईंटवर एक जबरदस्त कॅच घेतला आणि इंग्लंडची फलंदाज मॅडी विलियर्सला पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. स्नेहाने ऑफ स्टंपच्या बाहेर चांगल्या उंचीवर हवेत बॉल टाकला. विलियर्सने पुढे जाऊन जोरदार ड्राइव्ह खेळली पण बॉल थेट सिली पॉईंटवर गेला. इथे रिचा घोष उभी होती आणि तिने एक कठीण कॅच पकडली. विलियर्सने मारलेला हा शॉट इतका वेगवान आणि सरळ होता की तो रिचाच्या डाव्या हातावर जाऊन बसला. कॅच घेताच रिचाला वेदना झाल्या आणि ती हात झटकू लागली. पण मॅडी विलियर्सला हा कॅच झाला यावर विश्वासच बसेना. कॅच झाल्यावर सुद्धा ती क्रीजवर काहीवेळ उभी होती.
रिचा घोषने भारतासाठी टेस्ट क्रिकेटमधील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात जलद अर्धशतकीय खेळी साकारली. दुसऱ्या डावात रिचा घोषने 52 बॉलमध्ये नाबाद 50 धावा केल्या, ज्यामध्ये तिने आठ चौकार लगावले. भारतीय महिला संघाच्या खेळाडूने केलेले हे पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात जलद अर्धशतक ठरले. रिचाने स्वतःचाच जुना विक्रम सुधारला. यापूर्वी तिने 2024 मध्ये चेन्नई येथे दक्षिण आफ्रिकेच्या महिला संघाविरुद्ध 54 बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावले होते.
Greatest catch in the history of cricket, because it was taken by Don Richa.....RG13... nobody is near us.. pic.twitter.com/RlnIYCDF8uJuly 12, 2026
टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारतीय महिला संघाकडून संगीता दबीर यांच्या नावावर सर्वात वेगवान अर्धशतक लागवण्याचा रेकॉर्ड आहे. त्यांनी 1995 मध्ये कोलकाता येथे इंग्लंड विरुद्ध ही कामगिरी केली होती. 42 बॉलमध्ये त्यांनी अर्धशतक लगावलं होतं. तर दुसऱ्या क्रमांकावर शुभा सतीश असून 2023 मध्ये मुंबईत झालेल्या सामन्यात तिने इंग्लंड विरुद्ध 49 बॉलमध्ये अर्धशतक लगावलं होतं.