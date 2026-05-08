/पंजाबचा सलग तिसरा पराभवानंतर रिकी पाँटिंग बरसला! खराब फिल्डिंगनंतर शशांक सिंह धारेवर, Video Viral

IPL 2026 : पंजाब किंग्जच्या सलग तीन पराभवानंतर कोच रिकी पाँटिंग यांना राग येणे सहाजिकच आहे, मागील तीन सामन्यांमध्ये सातत्याने खराब कामगिरीनंतर आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये तो संतापलेला पाहायला मिळाला.
Ricky Ponting furious Viral Video : दमदार फार्ममध्ये असलेल्या पंजाब किंग्सच्या संघाने सलग तीन सामने गमावले आहेत, सातत्याने पंजाब किंग्जच्या खराब फिल्डिंगनंतर आता त्यांची चिंता व्यक्त केली जात आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने तीन सामने गमावल्यानंतर आता संघ दुसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. त्यानंतर आता सामन्यादरम्यान झालेल्या मुलाखतीमध्ये पंजाब किंग्जचे कोच रिकी पाँटिंग आता या मुलाखतीमध्ये देखील संतापलेला पाहायला मिळाला. मागील काही सामन्यांमध्ये पंजाबचा फलंदाज शशांक सिंह याने अनेक कॅच सोडले यावरुन त्याला सोशल मिडियावर देखील टीका केली जात आहे. आता सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियावर रिकी पाँटिंग, श्रेयस अय्यर आणि शशांक सिंह याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये श्रेयस अय्यर हा मान डोलावताना दिसत आहे तर शशांक सिंह रिकी पाँटिंगशी काही संभाषण करताना दिसत आहे. कदाचित तीन सलग पराभवानंतर आता श्रेयस अय्यर आणि शशांक सिंह यांच्यावर रिकी पाँटिंग हा राग व्यक्त करत आहे. कारण तो या व्हिडिओमध्ये हातवारे देखील करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर फारच चर्चेत आहे.
Ricky Ponting taking a class of Shashank Singh right in front of Shreyas Iyer pic.twitter.com/YtoK0TJ9ij— OldMonkOfCricket (OldMonkOfCric) May 7, 2026
पंजाब किंग्सच्या संघाने या सिझनमध्ये दमदार सुरुवात केली मागील तीन सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर आता त्याचे आगामी सामने महत्वाचे असणार आहे. मागील सलग 6 सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्सने विजय मिळवला होता. त्यानंतर त्यांना या स्पर्धेचा पहिला पराभव हा राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध मिळाला. राजस्थानच्या संघाने या पंजाबला 6 विकेट्सने पराभूत केले होत. त्यानंतर गुजरात टायटन्सच्या संघाने 3 मे रोजी झालेल्या सामन्यांमध्ये पंजाबला 3 विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. तर 6 मे रोजी एसआरएचला 33 धावांनी विजय मिळाला होता.
झालेल्या या तीनही सामन्यांमध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाची खराब फलंदाजी आणि फिल्डिंग पाहायला मिळाली. त्यामुळे संघाने सलग तीन सामने गमावले आहेत. गुणतालिकेमध्ये संघ सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. सहा सामने जिंकल्यानंतर संघाचे सध्या 13 गुण आहेत कारण एक सामना हा पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. आता संघाचे फक्त 4 सामने शिल्लक आहेत. शर्यतीमध्ये आता हैदराबाद, पंजाब, बंगळुरु आमि राजस्थान हे सध्या टॅाप 4 मध्ये सामील आहेत. तर गुजरात आणि सीएसकेदेखील आता चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाली आहे.