बुमराह किंवा सॅमसन नव्हे....रिकी पाँटिंगने सांगितला टी-20 मधील नंबर 1 खेळाडू; टॉप 5 खेळाडूंची यादी जाहीर

Ricky Ponting on T20 Rank 1 Player: रिकी पॉंटिंगने टी-20 वर्ल्डकप 2026 नंतर आपली खास रेटिंग जारी केली आहे. त्याने टी-20 मधील पहिल्या नंबरचा खेळाडू सांगितला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह कोणत्याही भारतीय खेळाडूचा समावेश करण्यात आलेला नाही. रिकी पाँटिंगच्या मते इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू विल जॅक्स स्पर्धेतील सर्वात प्रभावशाली खेळाडू आहे. रिकी पाँटिगने जॅक्सला 10 पैकी 10 गुण दिले आहेत.
ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगने आपल्या 'टॉप-5' यादीतील खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे गुण दिले आहेत. या यादीत विल जॅक्सने 10 पैकी 10 गुण मिळवून अव्वल स्थान पटकावलं आहे. संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराह यांना प्रत्येकी 9.5 गुण देण्यात आले आहेत. यामुळे ते अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
रिकी पाँटिंगच्या रँकिंगनुसार, न्यूझीलंडचा यष्टीरक्षक-फलंदाज टीम सेफर्ट 9 गुण मिळवून चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहान 8.5 गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे.
विल जॅक्सने संपूर्ण स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही ठिकाणी त्याने उत्कृष्ट कामगिरीची नोंद केली. अनेक सामन्यांमध्ये त्याने इंग्लंडसाठी 'फिनिशर'ची भूमिका पार पाडली. संघ जेव्हा कधी संकटात होता आणि गरज होती तेव्हा त्याने आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर विकेट मिळवले.
टी-20 वर्ल्डकपमध्ये जॅक्सने एकूण 226 धावा केल्या असून, 56.50 ची सरासरी होती. विशेष म्हणजे, त्याने उत्कृष्ट फलंदाजीसोबत 9 विकेटही घेतल्या. या कामगिरीसह, त्याची नोंद स्पर्धेतील काही मोजक्या आणि दिग्गज खेळाडूंमध्ये झाली आहे ज्यांनी स्पर्धेच्या एकाच पर्वात 200 हून अधिक धावा आणि 9 हून अधिक बळी मिळवण्याचा दुर्मिळ रेकॉर्ड केला आहे.
विल जॅक्सने टी-20 स्पर्धेत अनेक रेकॉर्ड केले. त्याने सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत टी--20 वर्ल्डकपच्या एका पव्रात सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड केला आहे. याशिवाय एकाच स्पर्धेत चौथ्यांदा 'प्लेअर ऑफ द मॅच' जिंकतही मोठी कामगिरी आपल्या नावे केली आहे.
इटलीविरोधातील सामन्यात त्याने 21 चेंडूत अर्धशतक ठोकत इंग्लंडसाठी टी-20 वर्ल्डकपमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाची नोंद केली.
रिकी पाँटिगच्या रँकिंगमध्ये जॅक्स पहिल्या क्रमांकावर असला तरी, अधिकृतपणे स्पर्धेतील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे मालिकावीर पुरस्कार संजू सॅंमसनने पटकावला आहे. सॅमसनने संपूर्ण स्पर्धेत 321 धावा केल्या. उपांत्य फेरी व अंतिम फेरी या दोन्ही सामन्यांत प्रत्येकी 89 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी त्याने साकारली. दरम्यान, जसप्रीत बुमराहनेही गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि तो स्पर्धेतील सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक ठरला. भारताच्या विजयात या दोन्ही खेळाडूंचे योगदान निर्णायक ठरले.