English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
बुमराह किंवा सॅमसन नव्हे....रिकी पाँटिंगने सांगितला टी-20 मधील नंबर 1 खेळाडू; टॉप 5 खेळाडूंची यादी जाहीर

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 07:36 PM IST
Ricky Ponting on T20 Rank 1 Player: रिकी पॉंटिंगने टी-20 वर्ल्डकप 2026 नंतर आपली खास रेटिंग जारी केली आहे. त्याने टी-20 मधील पहिल्या नंबरचा खेळाडू सांगितला आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये संजू सॅमसन, जसप्रीत बुमराह यांच्यासह कोणत्याही भारतीय खेळाडूचा समावेश करण्यात आलेला नाही. रिकी पाँटिंगच्या मते इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू विल जॅक्स स्पर्धेतील सर्वात प्रभावशाली खेळाडू आहे. रिकी पाँटिगने जॅक्सला 10 पैकी 10 गुण दिले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिकी पाँटिगच्या रेटिंगमध्ये जॅक्स नंबर 1

ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार रिकी पाँटिंगने आपल्या 'टॉप-5' यादीतील खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे गुण दिले आहेत. या यादीत विल जॅक्सने 10 पैकी 10 गुण मिळवून अव्वल स्थान पटकावलं आहे. संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराह यांना प्रत्येकी 9.5 गुण देण्यात आले आहेत. यामुळे ते अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

रिकी पाँटिंगच्या रँकिंगनुसार, न्यूझीलंडचा यष्टीरक्षक-फलंदाज टीम सेफर्ट 9 गुण मिळवून चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहान 8.5 गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे.

विल जॅक्सची अष्टपैलू कामगिरी

विल जॅक्सने संपूर्ण स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही ठिकाणी त्याने उत्कृष्ट कामगिरीची नोंद केली. अनेक सामन्यांमध्ये त्याने इंग्लंडसाठी 'फिनिशर'ची भूमिका पार पाडली. संघ जेव्हा कधी संकटात होता आणि गरज होती तेव्हा त्याने आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर विकेट मिळवले.

टी-20 वर्ल्डकपमध्ये जॅक्सने एकूण 226 धावा केल्या असून, 56.50 ची सरासरी होती. विशेष म्हणजे, त्याने उत्कृष्ट फलंदाजीसोबत 9 विकेटही घेतल्या. या कामगिरीसह, त्याची नोंद स्पर्धेतील काही मोजक्या आणि दिग्गज खेळाडूंमध्ये झाली आहे ज्यांनी स्पर्धेच्या एकाच पर्वात 200 हून अधिक धावा आणि 9 हून अधिक बळी मिळवण्याचा दुर्मिळ रेकॉर्ड केला आहे. 

अनेक रेकॉर्डची नोंद

विल जॅक्सने टी-20 स्पर्धेत अनेक रेकॉर्ड केले. त्याने सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत टी--20 वर्ल्डकपच्या एका पव्रात सर्वाधिक धावा करण्याचा रेकॉर्ड केला आहे. याशिवाय एकाच स्पर्धेत चौथ्यांदा 'प्लेअर ऑफ द मॅच' जिंकतही मोठी कामगिरी आपल्या नावे केली आहे.
 
इटलीविरोधातील सामन्यात त्याने 21 चेंडूत अर्धशतक ठोकत इंग्लंडसाठी टी-20 वर्ल्डकपमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाची नोंद केली. 

सॅमसन ठरला प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट

रिकी पाँटिगच्या रँकिंगमध्ये जॅक्स पहिल्या क्रमांकावर असला तरी, अधिकृतपणे स्पर्धेतील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे मालिकावीर पुरस्कार संजू सॅंमसनने पटकावला आहे. सॅमसनने संपूर्ण स्पर्धेत 321 धावा केल्या. उपांत्य फेरी व अंतिम फेरी या दोन्ही सामन्यांत प्रत्येकी 89 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी त्याने साकारली. दरम्यान, जसप्रीत बुमराहनेही गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि तो स्पर्धेतील सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक ठरला. भारताच्या विजयात या दोन्ही खेळाडूंचे योगदान निर्णायक ठरले.

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ricky pontingJasprit BumrahSanju Samson

महाराष्ट्र बातम्या