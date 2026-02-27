English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंहच्या वडिलांचं निधन, स्टेज 4 लिव्हर कॅन्सरशी झुंज संपली

Rinku Singh Father passed away : भारताचा स्टार क्रिकेटपटू रिंकू सिंगचे वडील खानचंद्र सिंह स्टेज 4 लिव्हर कॅन्सरशी झुंज देत होते. अखेरीस त्यांची ही झुंज संपली असून त्याचे निधन झाले आहे. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 27, 2026, 08:00 AM IST
Rinku Singh father Khachandra Singh passed away due to stage 4  liver cancer: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे वडील खचंद्र सिंह यांचे ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले. ते स्टेज-४ लिव्हर कॅन्सरशी झुंज देत होते. गेल्या काही दिवसांत त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली होती. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांना मेकॅनिकल व्हेंटिलेटरचा आधार देण्यात आला होता तसेच सतत रीनल रिप्लेसमेंट थेरपी सुरू होती. वैद्यकीय पथकाकडून प्रकृती स्थिर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच त्यांची प्रकृती झपाट्याने बिघडत गेली आणि अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

अनेक दिवसांपासून आजारी 

भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंहच्या वडिलांनी आयुष्यात मोठ्या कष्टातून प्रवास केला होता, अशी माहिती समोर येत आहे. गेल्या काही काळापासून त्यांना यकृतासंबंधी त्रास जाणवत होता. तपासणीनंतर त्यांना लिव्हर कॅन्सरच्या चौथ्या टप्प्याचे निदान झाले होते. या निदानानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र आजार अंतिम टप्प्यात असल्याने प्रकृती सतत खालावत गेली. डॉक्टरांकडून प्रयत्न सुरू असतानाच शुक्रवारी उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनामुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.

विश्वचषक स्पर्धा सोडून घरी परतला 

टी-२० विश्वचषकादरम्यान रिंकू सिंह अचानक संघातून बाहेर पडून घरी परतल्याची बातमी समोर आली होती. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियम येथे भारतीय संघाचा सराव सत्र आयोजित करण्यात आला होता; मात्र त्या सत्रात रिंकू सहभागी झाला नव्हता. त्यानंतरच त्यांच्या वडिलांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे समोर आले. परिस्थितीची माहिती मिळताच रिंकूने तात्काळ घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.

२८ वर्षीय रिंकू सिंह उत्तर प्रदेशातील अलीगडचा रहिवासी आहे. भारतीय संघातील महत्त्वाचा फलंदाज म्हणून त्याची गणना केली जाते. मात्र कुटुंबावर आलेल्या या दुःखद प्रसंगामुळे त्याला क्रिकेटपासून काही काळ दूर राहावे लागले. ही दुर्दैवी घटना अशा वेळी घडली, जेव्हा रिंकू भारतीय संघासोबत टी-२० विश्वचषकासाठी बाहेरगावी होता. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियम येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यापूर्वी वडिलांची तब्येत गंभीर झाल्याची माहिती मिळताच त्याने तातडीने संघातून सुट्टी घेत घरी धाव घेतली होती.

पुढील सामन्यांबाबत अनिश्चितता

या घटनेपूर्वी पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशु कोटक यांनी रिंकूच्या वडिलांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती दिली होती आणि तो लवकरच संघात परत येईल, असे सांगितले होते. परंतु आता वडिलांच्या निधनानंतर तो विश्वचषकातील पुढील सामने खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

खचंद्र सिंह यांच्यावर काही काळापासून लिव्हर कॅन्सरचे उपचार सुरू होते; मात्र अलीकडेच त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्यांच्या निधनामुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली असून क्रिकेटविश्वातूनही सहवेदना व्यक्त केल्या जात आहेत.

