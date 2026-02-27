रिंकू सिंहचा तो निर्णय ज्यामुळे अपुरी राहिली वडिलांची शेवटची इच्छा, आयुष्यभर पश्चाताप राहील

Rinku Singh : भारताचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह (Rinku Singh) आणि त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. रिंकूचे वडील खानचंद्र सिंह यांचं दुःखद निधन झालंय. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना झाल्यावर 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी ही बातमी येऊन धडकली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिंकू सिंगच्या वडिलांना काही दिवसांपूर्वीच फोर्थ स्टेजचा लिव्हर कॅन्सर असल्याचं समोर आलं होतं. ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत होते. झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यापूर्वी वडिलांची प्रकृती गंभीर असल्याने रिंकू त्यांना भेटण्यासाठी मंगळवारी टीम इंडियाचं सराव सत्र सोडून वडिलांकडे गेला होता. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. अखेर त्यांनी आजाराशी झुंज अपयशी ठरली आणि शुक्रवारी त्याच्या वडिलांनी शेवटचा श्वास घेतला.
मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेय रिंकू सिंहचं बालपण हे खूप संघर्षमय राहील. वडील अलिगढमध्ये सिलेंडरची डिलिव्हरी करायचे. खूप मेहनतीने त्याने तीन मुलांना मोठं केलं होतं. घरची परिस्थिती ठीक नसल्याने रिंकू सिंह हा हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्याचं लहान सहान काम करायचा, पण त्याला क्रिकेटर व्हायचं होतं. खूप मेहेनतीने त्याने स्थानिक क्रिकेट ते भारतीय संघात सामील होण्यापर्यंत मजल मारली. रिंकू सिंहने आपल्या आई वडिलांची सर्व स्वप्न पूर्ण केली. पण रिंकू सिंह त्याच्या वडिलांची एक इच्छा पूर्ण करू शकले नाहीत. वडील खानचंद्र सिंह यांची इच्छा होती की त्यांचा मुलगा रिंकूला नवरदेवाचा फेटा बांधलेला पाहायचं होतं. रिंकूचं लग्न पहावं ही त्यांची इच्छा होती, मात्र रिंकूचं लग्न होण्यापूर्वीच आजाराशी त्यांची झुंज अपयशी ठरली आणि त्यांनी शरीर त्यागलं.
रिंकू सिंहचा साखरपुडा गेल्यावर्षी समाजवादी पार्टी (SP) च्या मछलीशहर भागातून निवडून आलेली खासदार प्रिया सरोज हिच्याशी झाला होता. 8 जून 2025 रोजी लखनऊच्या एका हॉटेलवर त्यांचा साखरपुडा झाला होता. यात अनेक मान्यवर उपस्थित होते. साखरपुडा झाल्यावर रिंकू सिंहचा विवाह हा 18 ते 19 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान होणार होता. पण रिंकू सिंहच्या क्रिकेटमधील बिझी शेड्युलमुळे त्याचा विवाह पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर चर्चा अशी होती की 2026 मध्ये रिंकू आणि प्रिया या दोघांचा विवाह होईल. रिंकू सिंहचा विवाह हा 2025 मध्ये झाला असता तर मुलाचं लग्न वडील खानचंद्र सिंह पाहू शकले असते. नवविवाहित जोडप्याला आशीर्वाद देऊ शकले असते. मात्र नियतीच्या मनात काही वेगळंच होतं.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण
WATCH | Aligarh | On the demise of cricketer Rinku Singh's father, coach Masood Uz Zafar Amini says," I got information that Rinku Singh's father passed away today morning. He was admitted to a Noida hospital. Rinku Singh's father had been opposed to his son playing cricket, but… pic.twitter.com/LKEh4NsXnD
ANI (ANI) February 27, 2026
क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांचं पार्थिव शरीर हे अलीगढ येथील त्याच्या घरी आणण्यात आलं होतं. शुक्रवारी ग्रेटर नोएडाच्या हॉस्पिटलमध्येच त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. शुक्रवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. खानचंद सिंह यांना अतिशय गंभीर अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये आणलं गेलं होतं, वडील गंभीर स्थितीत असताना रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 दरम्यान आपल्या वडिलांना भेटण्यासाठी आला होता, त्यानंतर पुन्हा तो संघासोबत जोडला गेला होता.