English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ऐन वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू सिंहने सोडली टीम इंडियाची साथ, घरून आली चिंताजनक बातमी

ऐन वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू सिंहने सोडली टीम इंडियाची साथ, घरून आली चिंताजनक बातमी

Rinku Singh Father Health : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह याच्या वडिलांची तब्येत बिघडली आहे. त्यामुळे रिंकू सिंह मंगळवारी टीम इंडियाच्या सरावादरम्यान उपलब्ध नाही. झिम्बाब्वे विरुद्ध होणाऱ्या सुपर ८ सामन्यात तो खेळणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जातेय. 

पूजा पवार | Updated: Feb 24, 2026, 09:50 PM IST
ऐन वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू सिंहने सोडली टीम इंडियाची साथ, घरून आली चिंताजनक बातमी
Photo Credit - Social Media

Rinku Singh : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहबाबत (Rinku Singh) एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) दरम्यान अचानक टीम इंडियाची (Team India) साथ सोडून घरी परतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिंकू सिंहच्या वडिलांची तब्येत बिघडली असून यामुळेच तो वर्ल्ड कप दरम्यान संघाला सोडून घरी परतलाय. रिपोर्टनुसार रिंकू सिंहचे वडील खानचंद सिंह यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगळवारी घरी परतला रिंकू : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील टीम इंडियाचा दुसरा सुपर 8 सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या सामन्यात रिंकू सिंह टीम इंडिया सोबत चेन्नईमध्ये आला होता. पण मंगळवारी तो घरी परतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्टार क्रिकेटरच्या वडिलांची तब्येत गंभीर असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे. 

झिम्बाब्वे विरुद्ध खेळणार रिंकू सिंह? 

26 फेब्रुवारी झिम्बाब्वेच्या विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात रिंकू सिंह खेळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. या घटनेमुळे तो मंगळवारी रात्री टीम इंडिया सोबत सरावासाठी उपलब्ध नव्हता. दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध झालेल्या सामन्यात रिंकू सिंह खातं  न उघडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. जर रिंकू सिंह झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी चेन्नईत परतला नाही तर टीम इंडियामध्ये बदल होऊ शकतात.  

हेही वाचा : भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर झिम्बाब्वेला किती धावांनी हरवावं लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

 

रिंकू सिंहची जागा कोण घेणार? 

रिंकू सिंह हा जर झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी परतला नाही तर टीम इंडियात त्याच्या जागी अक्षर पटेलची एंट्री होऊ शकते. उपकर्णधार अक्षर पटेल याला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग बनवण्यात आलं नव्हतं. 

झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार सामना : 

गुरुवार 26 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यात काहीही करून टीम इंडियाला विजय मिळवावाच लागेल. तर एवढंच नाही तर नेट रन रेट सुधारण्यासाठी सुद्धा त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नेट रन रेट पॉझिटिव्हमध्ये बदलण्यासाठी टीम  इंडियाला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा फलंदाजी करून कमीत कमी 77 धावांवर जिंकायला हवा. उदाहरणासाठी बघायचं झाल्यास भारतीय संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि त्यांना 101 धावा आणि 7.1 ओव्हरमध्ये, 161 धावा 11.1 ओव्हरमध्ये आणि 181 धावा 12.5 ओव्हरमध्ये जिंकावं लागेल. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Rinku Singhteam indiaT20 World Cup 2026Ind vs Zimmarathi news

इतर बातम्या

'मी भारताच्या पराभवाने आनंदी...' रवि शास्त्रीच्या...

स्पोर्ट्स