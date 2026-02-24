ऐन वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू सिंहने सोडली टीम इंडियाची साथ, घरून आली चिंताजनक बातमी

Rinku Singh : टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहबाबत (Rinku Singh) एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) दरम्यान अचानक टीम इंडियाची (Team India) साथ सोडून घरी परतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिंकू सिंहच्या वडिलांची तब्येत बिघडली असून यामुळेच तो वर्ल्ड कप दरम्यान संघाला सोडून घरी परतलाय. रिपोर्टनुसार रिंकू सिंहचे वडील खानचंद सिंह यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील टीम इंडियाचा दुसरा सुपर 8 सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या सामन्यात रिंकू सिंह टीम इंडिया सोबत चेन्नईमध्ये आला होता. पण मंगळवारी तो घरी परतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार स्टार क्रिकेटरच्या वडिलांची तब्येत गंभीर असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे.
26 फेब्रुवारी झिम्बाब्वेच्या विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात रिंकू सिंह खेळणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. या घटनेमुळे तो मंगळवारी रात्री टीम इंडिया सोबत सरावासाठी उपलब्ध नव्हता. दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध झालेल्या सामन्यात रिंकू सिंह खातं न उघडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला होता. जर रिंकू सिंह झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी चेन्नईत परतला नाही तर टीम इंडियामध्ये बदल होऊ शकतात.
रिंकू सिंह हा जर झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यासाठी परतला नाही तर टीम इंडियात त्याच्या जागी अक्षर पटेलची एंट्री होऊ शकते. उपकर्णधार अक्षर पटेल याला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग बनवण्यात आलं नव्हतं.
गुरुवार 26 जानेवारी रोजी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यात काहीही करून टीम इंडियाला विजय मिळवावाच लागेल. तर एवढंच नाही तर नेट रन रेट सुधारण्यासाठी सुद्धा त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नेट रन रेट पॉझिटिव्हमध्ये बदलण्यासाठी टीम इंडियाला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा फलंदाजी करून कमीत कमी 77 धावांवर जिंकायला हवा. उदाहरणासाठी बघायचं झाल्यास भारतीय संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि त्यांना 101 धावा आणि 7.1 ओव्हरमध्ये, 161 धावा 11.1 ओव्हरमध्ये आणि 181 धावा 12.5 ओव्हरमध्ये जिंकावं लागेल.