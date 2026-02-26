English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • रिंकू सिंग परतणार? भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी मोठी अपडेट, चेन्नईत संघासोबत असल्याचा Video व्हायरल

रिंकू सिंग परतणार? भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी मोठी अपडेट, चेन्नईत संघासोबत असल्याचा Video व्हायरल

Rinku Singh Return,: भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी, रिंकू सिंगबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. वडिलांच्या अचानक आजारामुळे त्याला चेन्नईमध्ये टीम इंडिया सोडावी लागली होती. पण आता  भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी चेन्नईत संघासोबत परत आल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 26, 2026, 10:39 AM IST
IND vs ZIM, Rinku Singh Return: टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ फेरीतील झिम्बाब्वेविरुद्धच्या महत्त्वाच्या लढतीआधी भारतीय संघाला दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मधल्या फळीत फलंदाजी करणारा रिंकू सिंग कौटुंबिक कारणामुळे काही काळासाठी संघाबाहेर गेला होता; मात्र तो पुन्हा चेन्नईत संघात दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये रिंकू संघाच्या हॉटेल लॉबीत कुलदीप यादव आणि सूर्यकुमार यादव यांच्यासोबत दिसला. त्यामुळे त्याच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशु कोटकयांनी सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत रिंकू वेळेत संघात परतणार असल्याची पुष्टी केली. वडिलांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याने तो तातडीने घरी गेला होता, मात्र झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो सज्ज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेट रन रेटचा ताण वाढलेला

सुपर ८ टप्प्यात भारताची स्थिती सध्या नाजूक आहे. दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध झालेल्या ७६ धावांच्या पराभवानंतर भारताचा नेट रन रेट -3.80 इतका घसरला आहे. त्यामुळे पुढील सामना केवळ जिंकणेच नव्हे, तर मोठ्या फरकाने जिंकणे संघासाठी अत्यावश्यक ठरले आहे.

फलंदाजीतील अडचणी

सलामीवीर अभिषेक शर्मा अजून पूर्ण लयीत दिसलेला नाही. तब्येतीच्या समस्यांनंतर त्याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. पॉवरप्लेमध्ये ऑफ-स्पिनविरुद्ध त्याला अडचणी आल्या असून चार सामन्यांत त्याची धावसंख्या अत्यल्प राहिली आहे. तिलक वर्मा संयमी भूमिका घेत असला तरी त्याचा स्ट्राइक रेट अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे इशान किशन आक्रमक फलंदाजी करत संघाला वेग देताना दिसतो.

शिवम दुबे आणि हार्दिक पंड्या यांनी शेवटच्या षटकांत वेग वाढवत संघाला सावरले आहे. दरम्यान, सूर्याकुमार यादवने धावा केल्या असल्या तरी त्याचा नेहमीचा वेग अद्याप पाहायला मिळालेला नाही. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात भारतासाठी प्रत्येक घटक महत्त्वाचा ठरणार आहे. रिंकू सिंगचे पुनरागमन संघाच्या मधल्या फळीला स्थैर्य देऊ शकते आणि नेट रन रेट सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेली जोरदार कामगिरी करण्यास मदत करू शकते.

 

रिंकूकडून अपेक्षित कामगिरी नाही!

या स्पर्धेत रिकु सिंग कडून अपेक्षित चमक दिसलेली नाही. त्याला पाचही सामन्यांत फलंदाजीची संधी मिळाली असली, तरी मोठी खेळी उभी करता आलेली नाही. एकूण मिळून त्याच्या खात्यात केवळ २४ धावांची भर पडली आहे. अमेरिका क्रिकेट संघ विरुद्ध त्याने ६ धावा केल्या, तर नामिबिया संघासमोर अवघ्या १ धावेवर त्याचा डाव संपला. पाकिस्तान विरुद्ध तो ११ धावांवर नाबाद राहिला, आणि नेदरलँड विरोधातही ६ धावांवर अपराजित राहून परतला. एकूणच, मधल्या फळीत त्याच्याकडून अपेक्षित असलेला प्रभाव अजूनही पाहायला मिळालेला नाही.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

