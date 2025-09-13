दुबईत कोणासोबत फिरतोय रिंकू सिंग? बुर्ज खलिफासमोर दिली शाहरुख खानची ‘आयकॉनिक’ पोज, Photo Viral

Rinku Singh in UAE Visit Burj Khalifa: आशिया कप 2025 च्या धामधुमीत टीम इंडियाचा युवा क्रिकेटपटू रिंकू सिंह मैदानाबाहेर चर्चेत आला आहे. सध्या भारतीय संघ संयुक्त अरब अमिरातमध्ये सराव आणि सामन्यांसाठी थांबलेला आहे. पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने दमदार विजय मिळवला, मात्र या सामन्यात रिंकू सिंहला अंतिम अकरात स्थान मिळाले नाही. तरीदेखील त्याच्या सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोंनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
रिंकू सिंह दुबईतील जगप्रसिद्ध बुर्ज खलिफाला भेट देण्यासाठी गेला होता. त्याने आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर दोन फोटो शेअर केले आहेत. पहिल्या फोटोमध्ये तो एकटाच बुर्ज खलिफासमोर हात छातीवर ठेवून उभा आहे. हा अंदाज चाहत्यांना खूप आवडला. दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याच्यासोबत भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा दिसतो. दोघांनीही दुबईच्या या आकर्षक ठिकाणी पोज देत फोटोज काढले.
सर्वाधिक चर्चेत आलेला फोटो म्हणजे रिंकू सिंहचा शाहरुख खान स्टाईल पोज. रिंकूने आपल्या हातांचा विस्तार करून बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा ‘आयकॉनिक’ पोज दिली. यामुळे त्याच्या फोटोंना अधिक प्रसिद्धी मिळाली. विशेष म्हणजे रिंकू आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळतो, ज्याचा मालक शाहरुख खान आहे. त्यामुळे चाहत्यांनी रिंकूच्या या अंदाजाला “किंग खान स्पेशल पोज” असे म्हणत कौतुक केले आहे.
रिंकूसोबत जितेश शर्मा आणि अर्शदीप सिंहदेखील दुबई सफरीला गेले होता. हे तिन्ही खेळाडू यूएईविरुद्धच्या सामन्यात बेंचवर बसले होते. मात्र आशिया कप अजून सुरूवातीच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे आगामी सामन्यांत या तिघांना खेळण्याची संधी मिळू शकते.
सोशल मीडियावर रिंकूचे फोटो झपाट्याने व्हायरल होत आहेत. क्रिकेटप्रेमींसोबत बॉलिवूड चाहत्यांनीही त्याचा पोज पसंत केला आहे. एशिया कपदरम्यान मैदानाबाहेरही रिंकू सिंह आपल्या स्टायलिश अंदाजाने चर्चेत राहतोय, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
प्रश्न 1 : रिंकू सिंह दुबईत का चर्चेत आला आहे?
उत्तर : रिंकू सिंहने दुबईतील बुर्ज खलिफासमोर शाहरुख खानचा ‘आयकॉनिक पोज’ देत फोटो शेअर केला आहे. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
प्रश्न 2 : रिंकू सिंहसोबत दुबईत कोण होते?
उत्तर : रिंकू सिंहसोबत भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा होता. तसेच अर्शदीप सिंहही त्यांच्यासोबत दुबई सफरीला गेला होता.
प्रश्न 3 : रिंकू सिंहला यूएईविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली का?
उत्तर : नाही, रिंकूला यूएईविरुद्धच्या सामन्यात अंतिम अकरात स्थान मिळाले नव्हते. मात्र पुढील सामन्यांत त्याला खेळण्याची शक्यता आहे.