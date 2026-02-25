English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे? बीसीसीआयकडून मिळतो वर्षाला 1 कोटी पगार

रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे? बीसीसीआयकडून मिळतो वर्षाला 1 कोटी पगार

भारतीय क्रिकेटपटू  रिंकू सिंग हा  खेळापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत असतो. वडिलांची प्रकृती बिघडल्याने त्याला  टी-20 विश्वचषकातून बाहेर पडावे लागले आहे. जाणून घेऊया रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे?  

वनिता कांबळे | Updated: Feb 25, 2026, 07:25 PM IST
रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे? बीसीसीआयकडून मिळतो वर्षाला 1 कोटी पगार

Rinku Singh Net Worth:    भारतीय क्रिकेटपटू  रिंकू सिंग हा  खेळापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत असतो.  सध्या तो टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघात खेळत आहे. पण अचानक त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी संघ सोडून घरी परतावे लागले. रिंकू सिंगचे वडील खानचंद सिंग आजारी पडले आहेत. त्यांना  ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामुळे रिंकू स्पर्धेतून बाहेर पडला आणि घरी परतला आहे. जाणून घेऊया रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे आणि त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत?

Add Zee News as a Preferred Source

अलिकडेच त्याने खासदार प्रिया सरोजशी लग्न केले आहे. डावखुरा फलंदाज रिंकू सिंग क्रिकेट तसेच आयपीएलमधूनही बऱ्यापैकी कमाई करतो . त्याची एकूण संपत्ती सातत्याने वाढत आहे . 

रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे?

रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती अंदाजे 9 कोटी आहे. त्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत क्रिकेट आहे. तो जाहिरातींमधूनही मोठ्या प्रमाणात कमाई करतो. त्याला बीसीसीआयकडून वर्षाला 1 कोटी पगार मिळतो. तो भारतीय बोर्डासोबत ग्रेड सी मध्ये करारबद्ध आहे. तो आयपीएलमधूनही मोठ्या प्रमाणात कमाई करतो.  केकेआरने त्याला आयपीएल 2026 साठी 13 कोटी रुपयांना संघात घेतले. 2024  च्या सुरुवातीपर्यंत, केकेआरने त्याला आयपीएलमध्ये 5.5 लाखदिले होते,. परंतु 2025 पासून त्याला कोट्यवधी रुपये मिळू लागले. 

रिंकू सिंगला 2017  च्या लिलावात किंग्ज इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्ज) ने प्रथम 10 लाख रुपयांना खरेदी केले होते. तथापि, तो एकही सामना खेळला नाही. 2018 च्या हंगामात, रिंकू सिंगला कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ने 80लाख रुपयांना करारबद्ध केले.

रिंकू सिंगला महागड्या वाहनांचा शौक 

रिंकू सिंग यांचे अलिगडमध्ये एक आलिशान घर आहे. वृत्तानुसार, या घराची किंमत अंदाजे 3.5 कोटी आहे. रिंकू सिंग याच्याकडे फोर्ड एंडेव्हर, टोयोटा इनोव्हा आणि महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन सारख्या महागड्या कार आहेत. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
rinku singh net worthnet worth of Rinku Singh1 crore salary per year from BCCIभारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंगभारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग संपत्ती

इतर बातम्या

भाषिक गुलामगिरीतून बाहेर काढून, मायबोलीला नवीन जीवनदान देणा...

महाराष्ट्र बातम्या