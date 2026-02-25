रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे? बीसीसीआयकडून मिळतो वर्षाला 1 कोटी पगार

Rinku Singh Net Worth: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग हा खेळापेक्षा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत असतो. सध्या तो टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघात खेळत आहे. पण अचानक त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी संघ सोडून घरी परतावे लागले. रिंकू सिंगचे वडील खानचंद सिंग आजारी पडले आहेत. त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामुळे रिंकू स्पर्धेतून बाहेर पडला आणि घरी परतला आहे. जाणून घेऊया रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे आणि त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत काय आहेत?
अलिकडेच त्याने खासदार प्रिया सरोजशी लग्न केले आहे. डावखुरा फलंदाज रिंकू सिंग क्रिकेट तसेच आयपीएलमधूनही बऱ्यापैकी कमाई करतो . त्याची एकूण संपत्ती सातत्याने वाढत आहे .
रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती अंदाजे 9 कोटी आहे. त्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत क्रिकेट आहे. तो जाहिरातींमधूनही मोठ्या प्रमाणात कमाई करतो. त्याला बीसीसीआयकडून वर्षाला 1 कोटी पगार मिळतो. तो भारतीय बोर्डासोबत ग्रेड सी मध्ये करारबद्ध आहे. तो आयपीएलमधूनही मोठ्या प्रमाणात कमाई करतो. केकेआरने त्याला आयपीएल 2026 साठी 13 कोटी रुपयांना संघात घेतले. 2024 च्या सुरुवातीपर्यंत, केकेआरने त्याला आयपीएलमध्ये 5.5 लाखदिले होते,. परंतु 2025 पासून त्याला कोट्यवधी रुपये मिळू लागले.
रिंकू सिंगला 2017 च्या लिलावात किंग्ज इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्ज) ने प्रथम 10 लाख रुपयांना खरेदी केले होते. तथापि, तो एकही सामना खेळला नाही. 2018 च्या हंगामात, रिंकू सिंगला कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ने 80लाख रुपयांना करारबद्ध केले.
रिंकू सिंग यांचे अलिगडमध्ये एक आलिशान घर आहे. वृत्तानुसार, या घराची किंमत अंदाजे 3.5 कोटी आहे. रिंकू सिंग याच्याकडे फोर्ड एंडेव्हर, टोयोटा इनोव्हा आणि महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन सारख्या महागड्या कार आहेत.