Rinku Sigh Ransom Threat: ‘डी-कंपनी’कडून टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंगला धमकी, केली 'इतक्या' कोटींची खंडणी; जाणून घ्या प्रकरण

Rinku Sigh Ransom Threat Dawood Gang: आशिया कपमध्ये टीम इंडियासाठी विजयी शॉट मारणारा क्रिकेटपटू रिंकू सिंगला धमकी देत त्याच्याकडून  खंडणी मागितली गेली आहे. या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 9, 2025, 11:28 AM IST
Rinku Sigh Ransom Threat Dawood Gang: आशिया कपमध्ये टीम इंडियासाठी विनिंग शॉट मारत चर्चेत आलेला क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आता एका गंभीर प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. रिंकू सिंगकडून ५ कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली असून, ही धमकी थेट अंडरवर्ल्ड डॉन डी-कंपनीकडून आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. पोलिस तपासानुसार, आरोपींपैकी एकाने चौकशीत रिंकू सिंगकडून खंडणी मागितल्याची कबुली दिली आहे. अलीकडेच पाकिस्तानविरुद्धच्या एशिया कप फायनलमध्ये रिंकू सिंगने टीम इंडियासाठी जिंकवून देणारा फटका मारला होता. त्या कामगिरीनंतर तो चर्चेत आला होता, पण आता तो अंडरवर्ल्डकडून आलेल्या धमकीमुळे चर्चेत आहे.

किती कोटींची केली मागणी?

रिंकू सिंग व्यतिरिक्त, काँग्रेसचे माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणानंतर त्यांचा मुलगा जीशान सिद्दीकी यालाही धमकीचे कॉल येत होते. त्याच्याकडून १० कोटी रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. या प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपींनी उघड केलं की त्यांनी रिंकू सिंगलाही धमकी देत ५ कोटींची मागणी केली होती.

हे ही वाचा: 'लग्नानंतर दोन महिन्यांत...' युजवेंद्र चहलने एक्स वाइफ धनश्री वर्माच्या आरोपांवर तोडले मौन; केला मोठा खुलासा

 

आरोपींना झाली अटक 

आरोपींची ओळख मोहम्मद दिलशाद आणि मोहम्मद नवीद अशी झाली आहे. नवीदला वेस्ट इंडीजमध्ये अटक करण्यात आली आणि १ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यात आलं.

हे ही वाचा: Niranjana Nagarajan Birthday: तमिळनाडूपासून टीम इंडियापर्यंत ‘निंजा’ची उंच झेप! वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या निरंजना नागराजनचा प्रवास

 

तीन वेळा पाठवले धमकीचे मेसेज

नवीदने रिंकू सिंगला तीन वेळा मेसेज करून धमकी दिली होती. पहिला मेसेज ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी ७:५७ वाजता पाठवण्यात आला होता. त्यात लिहिलं होतं, “उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं… साहब, अगर आप थोड़ी आर्थिक मदद कर सकें तो अल्लाह आपको और बरकत देगा।” रिंकू सिंगकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने नवीदने ९ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ११:५६ वाजता दुसरा मेसेज पाठवला, “मुझे ५ करोड़ रुपए चाहिए। मैं समय और जगह तय करूंगा। अपना कन्फर्मेशन भेजें।” या मेसेजलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने, नवीदने २० एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी ७:४१ वाजता तिसरा आणि शेवटचा मेसेज इंग्रजीत पाठवला “Reminder! D-Company.”

नवीद हा बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्याचा रहिवासी आहे. त्याच्याविरुद्ध २८ एप्रिल २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रथम लुकआउट नोटिस (LOC) जारी करण्यात आली, त्यानंतर रेड कॉर्नर नोटिस जारी केल्याने त्याला अटक शक्य झाली.

हे ही वाचा: धनुष्यबाण... दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटूचं अनोखं सेलिब्रेशन; 'प्रभु श्रीराम'ची करून दिली आठवण, video viral

 

या प्रकरणामुळे क्रिकेट विश्वात मोठी खळबळ उडाली आहे, तर पोलिसांनी रिंकू सिंगच्या सुरक्षेत वाढ केली आहे.

Rinku SinghDawood GangIndian cricketerteam india

