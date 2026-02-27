English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंहचा मोठा निर्णय, दुःख मागे सारून टीम इंडियात परतणार

वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंहचा मोठा निर्णय, दुःख मागे सारून टीम इंडियात परतणार

Rinku Singh : वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी रिंकू सिंह वर्ल्ड कपमधील टीम इंडियाचा कॅम्प सोडून त्याच्या घरी परतला आहे. मात्र आता वडिलांच्या अंत्यविधीनंतर दुःख मागे सारून रिंकू सिंह पुन्हा टीम इंडियात परतणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 27, 2026, 10:52 PM IST
Photo Credit - Social Media

Rinku Singh : भारताचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहवर (Rinku Singh) सध्या दुःखाचा डोंगर कोसळला असून त्याचे वडील खानचंद्र सिंह यांचं शुक्रवारी 27 फेब्रुवारी रोजी निधन झालं. रिंकू सिंहचे वडील स्टेज फोरच्या लिव्हर कॅन्सरने त्रस्त होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना या गंभीर आजाराचं निदान झालं होतं. ग्रेटर नोएडा येथील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र अखेर शुक्रवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी रिंकू सिंह वर्ल्ड कपमधील टीम इंडियाचा (Team India) कॅम्प सोडून त्याच्या घरी परतला आहे. मात्र आता वडिलांच्या अंत्यविधीनंतर दुःख मागे सारून रिंकू सिंह पुन्हा टीम इंडियात परतणार आहे. 

रिंकू सिंह टीम इंडियात परतणार : 

क्रिकेटर रिंकू सिंह सध्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाचा भाग आहे. त्याने आतापर्यंत स्पर्धेतील एकूण 5 सामने खेळलेत. झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यापूर्वी रिंकूच्या वडिलांची तब्येत खराब झाली होती. यावेळी रिंकू सिंह सामन्याच्या दोन दिवस आधी वडिलांना भेटण्यासाठी गेला होता आणि लगेचच बुधवारी पुन्हा टीम इंडियाचा कॅम्पमध्ये परतला. झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली नाही. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसन संघाचा भाग बनला. शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू पुन्हा टीम इंडियात परतणार की नाही याबाबत शंका होती. मात्र रिंकू सिंहने दुःख बाजूला सारून देशसेवेला प्रथम कर्तव्य मानलं आहे, त्यामुळे आता तो 28 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्प सोबत जोडला जाणार आहे. एनआय न्यूज एजन्सीने याबाबत माहिती दिलीये. 

हेही वाचा : फायलनमध्ये पुन्हा भारत-पाकिस्तान भिडणार? Points Table मुळे जुळू शकतं समीकरण, जाणून घ्या गणित

 

सामना संपल्यावर मिळाली दुःखद बातमी : 

चेन्नईत भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात गुरुवार 27 फेब्रुवारी रोजी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालं नाही पण तो सब्स्टिट्यूट फील्डर म्हणून मैदानात उतरला होता. सामना संपल्याच्या काही वेळानंतर शुक्रवारी पहाटे रिंकू सिंहला त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी कळाली. दुःखद बातमी मिळताच रिंकू सिंह चेन्नईवरून थेट अलिगढला पोहोचला, जिथे त्याचं घर आहे. वडिलांचं शव तेथे आणण्यात आलं तेव्हा रिंकू सिंह मुलगा म्हणून सर्व जबाबदाऱ्या पार पडल्या.   

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Rinku Singhmarathi newsteam indiaT20 World Cup 2026Cricket News

