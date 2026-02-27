वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंहचा मोठा निर्णय, दुःख मागे सारून टीम इंडियात परतणार

Rinku Singh : भारताचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहवर (Rinku Singh) सध्या दुःखाचा डोंगर कोसळला असून त्याचे वडील खानचंद्र सिंह यांचं शुक्रवारी 27 फेब्रुवारी रोजी निधन झालं. रिंकू सिंहचे वडील स्टेज फोरच्या लिव्हर कॅन्सरने त्रस्त होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांना या गंभीर आजाराचं निदान झालं होतं. ग्रेटर नोएडा येथील एका रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र अखेर शुक्रवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी रिंकू सिंह वर्ल्ड कपमधील टीम इंडियाचा (Team India) कॅम्प सोडून त्याच्या घरी परतला आहे. मात्र आता वडिलांच्या अंत्यविधीनंतर दुःख मागे सारून रिंकू सिंह पुन्हा टीम इंडियात परतणार आहे.
क्रिकेटर रिंकू सिंह सध्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाचा भाग आहे. त्याने आतापर्यंत स्पर्धेतील एकूण 5 सामने खेळलेत. झिम्बाब्वे विरुद्ध सुपर 8 सामन्यापूर्वी रिंकूच्या वडिलांची तब्येत खराब झाली होती. यावेळी रिंकू सिंह सामन्याच्या दोन दिवस आधी वडिलांना भेटण्यासाठी गेला होता आणि लगेचच बुधवारी पुन्हा टीम इंडियाचा कॅम्पमध्ये परतला. झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली नाही. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसन संघाचा भाग बनला. शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू पुन्हा टीम इंडियात परतणार की नाही याबाबत शंका होती. मात्र रिंकू सिंहने दुःख बाजूला सारून देशसेवेला प्रथम कर्तव्य मानलं आहे, त्यामुळे आता तो 28 फेब्रुवारी रोजी कोलकाता येथे पुन्हा टीम इंडियाच्या कॅम्प सोबत जोडला जाणार आहे. एनआय न्यूज एजन्सीने याबाबत माहिती दिलीये.
हेही वाचा : फायलनमध्ये पुन्हा भारत-पाकिस्तान भिडणार? Points Table मुळे जुळू शकतं समीकरण, जाणून घ्या गणित
चेन्नईत भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात गुरुवार 27 फेब्रुवारी रोजी सामना खेळवला गेला. या सामन्यात रिंकू सिंहला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालं नाही पण तो सब्स्टिट्यूट फील्डर म्हणून मैदानात उतरला होता. सामना संपल्याच्या काही वेळानंतर शुक्रवारी पहाटे रिंकू सिंहला त्याच्या वडिलांच्या निधनाची बातमी कळाली. दुःखद बातमी मिळताच रिंकू सिंह चेन्नईवरून थेट अलिगढला पोहोचला, जिथे त्याचं घर आहे. वडिलांचं शव तेथे आणण्यात आलं तेव्हा रिंकू सिंह मुलगा म्हणून सर्व जबाबदाऱ्या पार पडल्या.