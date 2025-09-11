English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rinku Singh-Priya Saroj: 'प्रिया रडू लागली अन्...', रिंकू सिंगने दोन वर्षांनंतर नात्याबद्दल केला मोठा खुलासा केला

Rinku Singh-Priya Saroj: रिंकू सिंगने 2 वर्षांनंतर त्याच्या आणि प्रिया सरोजबद्दलच्या नात्याबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 02:46 PM IST
Rinku Singh-Priya Saroj: 'प्रिया रडू लागली अन्...', रिंकू सिंगने दोन वर्षांनंतर नात्याबद्दल केला मोठा खुलासा केला

Rinku Singh-Priya Saroj Love Story: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंहनं दोन वर्षांनंतर प्रिया सरोजसोबतच्या नात्याबद्दल मोठं वक्तव्य केलं आहे. आयपीएलमधील त्या ऐतिहासिक पाच षटकारांनी फक्त त्याच्या करिअरला नाही तर नातेसंबंधांनाही बळकटी मिळाल्याचं त्यानं सांगितलं. सध्या रिंकू आशिया कपसाठी भारतीय संघासोबत दुबईत आहे. भारताचा पुढचा सामना 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच रिंकू आणि प्रिया यांची साखरपुडा झाला आहे. लग्न नोव्हेंबरमध्ये ठरलं होतं, मात्र आता ते पुढे ढकललं जाऊ शकतं. रिंकूनं आठवण काढताना सांगितलं की आयपीएलमधील त्या सामन्यादरम्यान प्रिया डोळ्यात पाणी आणून फोनवर रडू लागली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

2023 चा सामना आणि 5 षटकार

आयपीएल 2023 मधल्या केकेआर आणि गुजरात टायटन्स सामन्यात शेवटच्या षटकात 29 धावा हव्या होत्या. उमेश यादवनं एक धाव घेऊन रिंकूला स्ट्राइक दिली आणि त्यानं सलग पाच चेंडूंवर पाच षटकार ठोकले. अविश्वसनीय विजय मिळवत रिंकूनं केकेआरला सामन्यात परत आणलं आणि त्याचं आयुष्य बदललं.

‘त्या दिवशी आयुष्य बदललं’

रिंकूनं सांगितलं की, त्या इनिंगनंतर लोक त्याला ओळखू लागले. सोशल मीडियावर फॉलोअर्स झपाट्यानं वाढले. त्यानं सांगितलं की त्यावेळी प्रियाचे वडील, माजी खासदार आणि विद्यमान आमदार तूफानी सिंह, त्याला अजिबात ओळखत नव्हते. त्यांना क्रिकेटमध्ये रस नव्हता आणि त्यामुळे ते रिंकूबद्दल फार काही जाणूनही नव्हते. नितीश रणाची पत्नी साची ताईने रिंकूला सांगितलं की प्रिया भावुक होऊन रडत होती. रिंकूनं कबूल केलं की त्याच्यासाठी तो दिवस आयुष्य बदलणारा ठरला.

लग्न पुढे ढकललं जाण्याची शक्यता

रिंकू आणि प्रिया सरोज यांचा जूनमध्ये साखरपुडा झाला होता. दोघांचं लग्न पुढच्या वर्षी होण्याची शक्यता आहे. पाच षटकारांनी रिंकूचं क्रिकेट करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य दोन्ही एका नव्या टप्प्यावर पोहोचलं आहे.

FAQ

Q1: रिंकू सिंह सध्या कुठे आहे?
तो सध्या दुबईत आहे, जिथे टीम इंडिया आशिया कप 2025 खेळत आहे.

Q2: रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा कधी झाला?
 जून 2025 मध्ये त्यांचा साखरपुडा झाला होता.

Q3: लग्न कधी ठरलं होतं आणि आता काय स्थिती आहे?
 लग्न नोव्हेंबरमध्ये होणार होतं, पण आता ते पुढच्या वर्षी होऊ शकतं.

Q4: रिंकू सिंहच्या करिअरमध्ये कोणता क्षण टर्निंग पॉइंट ठरला?
 आयपीएल 2023 मध्ये गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात त्याने सलग 5 षटकार ठोकले, हा क्षण त्याच्या आयुष्याचा मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rinku SinghHow Rinku Singh met with Priya Sarojpriya saroj

इतर बातम्या

बारामतीत घडले भयंकर हत्याकांड! क्षुल्लक प्रश्नावरुन काकानेच...

महाराष्ट्र बातम्या