/रिंकू सिंहला KKR मधून बाहेर काढा! माजी क्रिकेटरने केली मागणी, बदल्यात गुजरात टायटन्सचा खेळाडू घेण्याचा दिला सल्ला

Akash Chopra About KKR Rinku Singh : भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी ओपनिंग फलंदाज आकाश चोपडाने आगामी आयपीएल ट्रेड विंडोबाबत एक आश्चर्यकारक खुलासा केला आहे. आकाश चोपडाचं म्हणणं आहे की कोलकाता नाइट राइडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात एक मोठी ट्रेड डील होऊ शकते. आकाशच्या सांगण्यानुसार गुजरात टायटन्सला आपली मिडल ऑर्डर मजबूत करण्यासाठी रिंकू सिंह सारख्या विस्फोटक फलंदाजाची गरज आहे. तर कोलकाता त्याच्या बदल्यात गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद सिराज किंवा युवा गोलंदाज गुरनूर ब्रारला मागू शकते.
आपल्या युट्यूब चॅनेलवर बोलताना आकाश चोप्रा यांनी स्पष्ट केले की, कोलकाता संघ रिंकूला सहजासहजी सोडणार नाही; मात्र, भारतीय वेगवान गोलंदाजांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ते बदल्यात एखाद्या बड्या खेळाडूची मागणी करू शकतात. आकाश चोप्रा म्हणाले, कोलकातासोबतचा करार सोपा नसेल. गुजरात कदाचित कोलकाताकडून रिंकू सिंग किंवा रमणदीप सिंगची मागणी करू शकेल. मात्र गुजरात बदल्यात देऊ शकेल अशा खेळाडूंचे पर्याय कोलकाताकडे आधीच उपलब्ध आहेत, फक्त भारतीय वेगवान गोलंदाजाचा पर्याय त्यांच्याकडे नाही. जर गुजरातकडे भारतीय वेगवान गोलंदाजांची संख्या जास्त असेल तर कोलकाताला रमणदीपच्या बदल्यात असा गोलंदाज देईल जायची ट्रेड होण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे.
रिंकू सिंह आणि मोहम्मद सिराजच्या अदला बदलीच्या समीकरणावर चर्चा करताना आकाश म्हणाला की, 'मी रिंकू सिंगबद्दल सतत बोलत असतो, पण केकेआर त्याला इतक्या सहजपणे जाऊ देणार नाही. जर गुजरातने रिंकूची मागणी केली, तर त्या बदल्यात केकेआर मोहम्मद सिराजची मागणी करेल. दुसरीकडे, गुजरातही सिराजला इतक्या सहजपणे जाऊ देणार नाही. रिंकू आणि सिराज यांच्याशी संबंधित हा 'ट्रेड'अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. जर हे शक्य नसेल, तर रिंकूच्या बदल्यात गुरनूर ब्रार आणि आणखी एका खेळाडूचा समावेश करून एक करार पक्का केला जाऊ शकतो. रिंकू हा गुजरातसाठी अत्यंत मोलाचा खेळाडू ठरेल कारण याच मैदानावर त्याने एकाच ओव्हरमध्ये पाच सिक्स ठोकले होते.