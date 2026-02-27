English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • गॅस सिलिंडर विकून मुलाला क्रिकेटर बनवलं, त्यांच्यासाठी फुकटची शववाहिनी?, Rinku Singh का होतोय ट्रोल?

'गॅस सिलिंडर विकून मुलाला क्रिकेटर बनवलं, त्यांच्यासाठी फुकटची शववाहिनी?', Rinku Singh का होतोय ट्रोल?

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंहच्या वडिलांचा मृतदेह नेण्यासाठी मोफत मिळणारी शववाहिनी आणल्याचा दावा केला जातोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 27, 2026, 05:48 PM IST
'गॅस सिलिंडर विकून मुलाला क्रिकेटर बनवलं, त्यांच्यासाठी फुकटची शववाहिनी?', Rinku Singh का होतोय ट्रोल?
रिंकू सिंह वडील

Rinku Singh Father Death: टीम इंडियाचा धडाकेबाज बॅटर रिंकू सिंहचे वडील खान चंद सिंह यांचे 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी स्टेज-4 लिव्हर कॅन्सरमुळे निधन झाले. रिंकू एक यशस्वी क्रिकेटर असून भारतीय संघात फिनिशर म्हणून ओळखला जातो. त्याने नुकतेच वडिलांना कावासाकी निंजा मोटरसायकल भेट दिली होती. वडिलांच्या आजारपणात रिंकू टी20 विश्वकप 2026 मधून मध्येच परत आला होता आणि त्याने कुटुंबासोबत वेळ घालवला होता.  वडिलांच्या जाण्याने झालेले नुकसान रिंकू आणि कुटुंबासाठी मोठे धक्कादायक होते. रिंकू सिंहचे वडील अलीगढमध्ये एलपीजी सिलिंडर वितरणाचे काम करत होते. दरम्यान त्यांचा मृतदेह नेण्यासाठी मोफत मिळणारी शववाहिनी आणल्याचा दावा केला जातोय. यावरुन रिंकू सिंहला ट्रोल केलं जातंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

अंत्यसंस्काराची व्यवस्था

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या अंत्यसंस्काराची व्यवस्था साधी असल्याने लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. खान चंद सिंह यांचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी अलीगढमधील 'मानव उपकार' या सामाजिक संस्थेच्या गाडीतून नेला गेला. ही संस्था अंत्यसंस्काराच्या सेवेसाठी ओळखली जाते आणि ती निःस्वार्थीपणे काम करते. रिंकूच्या कुटुंबाने खासगी वाहन किंवा इतर व्यवस्था न करता या संस्थेची मदत घेतल्याचा दावा सोशल मीडियात केला जातोय. यावरुन रिंकूवर टीका होतेय. रिंकू स्वतः महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन आणि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सारख्या महागड्या गाड्यांचा मालक आहे, तरीही साधी व्यवस्था निवडली, अशी टीका त्याच्यावर केली जातेय. 

वादाची सुरुवात

रिंकू सिंह करोडपती क्रिकेटर असूनही वडिलांच्या अंत्यसंस्कारात साधी गाडी वापरल्याने लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित झाले. क्रिकेट लीग आणि करारांमधून त्याची कमाई मोठी आहे. काहींनी याला सादगी म्हटले, तर काहींनी कंजूसी म्हणून टीका केली. 'साधेपणा की कंजूसी?' असा प्रश्न सोशल मीडियावर चर्चिला जात आहे

सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया? 

सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. एका युजर शिवानी साहूने लिहिले, "रिंकू सिंहकडे करोडो रुपये आहेत, कुटुंब आणि सासर दोन्ही श्रीमंत, तरीही अंत्यसंस्कारासाठी ही गाडी वापरणे योग्य वाटत नाही." काहींनी रिंकूच्या साध्या जीवनशैलीचे कौतुक केले, तर इतरांनी श्रीमंती असूनही अशी व्यवस्था का?, असा सवाल केला. हे फोटो व्हायरल होत असून भावनिक चर्चा वाढल्या आहेत.

रिंकू सिंहचा साधेपणा?

रिंकू सिंहचे समर्थक म्हणतात की, रिंकू मुळात साधी जिवनशैली जगतो. त्याचे वडील आयुष्यभर साधेपणाने जगले. 'मानव उपकार' सारख्या संस्थेची मदत घेणे ही सन्माननीय आणि साधी निवड आहे, असेही ते म्हणकाक. पैशापेक्षा मूल्ये आणि मातीशी जोडलेपणा महत्त्वाचे असल्याचे म्हणत रिंकूला सपोर्ट करणारेदेखील अनेकजण पुढे येत आहेत. अनेक स्थानिक लोक अशा संस्थांच्या सेवांना सन्मान देतात, असे ते सांगतात. 

हेही वाचा: Rinku Singhच्या वडिलांचा जीव घेतलेला लिव्हर कॅन्सर नेमका कसा होतो? तुमच्याकडूनही होतात या 5 चुका?

टीकाकार काय म्हणतात? 

रिंकूची आर्थिक स्थिती चांगली असूनही वडिलांच्या शेवटच्या प्रवासासाठी खासगी किंवा उत्तम व्यवस्था करायला हवी होती. त्याची कमाई आणि गाड्या पाहता ही निवड आश्चर्यकारक आहे. यामुळे रिंकूवर कंजूसी केल्याचा आरोप होतोय. तरीही, अंत्यसंस्कार ही वैयक्तिक बाब असून प्रत्येकाची निवड वेगळी असते, अशी प्रतिक्रियाही सोशल मीडियात उमटताना दिसतेय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Rinku SinghRinku Singh trollfather diedIndian cricketerRinku Singh networth

इतर बातम्या

Rinku Singhच्या वडिलांचा जीव घेतलेला लिव्हर कॅन्सर नेमका कस...

स्पोर्ट्स