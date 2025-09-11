English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लग्नाआधीच हनिमूनला गेला रिंकू सिंह! सोबत होते 'हे' क्रिकेटपटू, नाव ऐकून व्हाल थक्क

Rinku Singh: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज रिंकू सिंगने एका पॉडकास्टमध्ये एक मनोरंजक खुलासा केला आहे. यामुळे तो चांगलाच प्रसिद्धीच्या झोतात आला आहे  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 11, 2025, 09:45 AM IST
लग्नाआधीच हनिमूनला गेला रिंकू सिंह! सोबत होते 'हे' क्रिकेटपटू, नाव ऐकून व्हाल थक्क

Rinku Singh on Honeymoon before Marriage: आशिया कपमध्ये टीम इंडियाचा धडाखेबाज फलंदाज रिंकू सिंह मैदानात दिसणार आहे. पण त्याच्या बॅटिंगच्या आधीच तो एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर सध्या त्याचा एक पॉडकास्ट जबरदस्त व्हायरल होत आहे, ज्यात रिंकूने काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्याने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक मजेदार खुलासा केला आहे.

कोणासोबत हनिमूनला गेला होता रिंकू? 

रिंकूने सांगितले की, “मी कधी भारताबाहेर गेलेलो नव्हतो. विदेशात लोक कसे राहतात, काय खातात हे पाहणे हे माझे स्वप्न होते. 2019 मध्ये नीतीश राणा भाऊचे लग्न झाले आणि त्यांनी मला हनिमूनसाठी युरोपला सोबत घेतले. राहुल तेवतिया आणि मी त्यांच्यासोबत गेलो होतो.” त्याने पुढे सांगितले की, “राणा भाऊला हवे होते की मी परदेशात लोकांशी संवाद साधावा, रेस्टॉरंटमध्ये ऑर्डर द्यावी. पण इंग्लिश बोलताना माझे वाक्यच जमत नव्हते. एका शॉपवर मी फक्त इशारा करून ऑर्डर दिली.”

इंग्रजी न आल्याची खंत

रिंकूने प्रामाणिकपणे मान्य केले की इंग्रजी नीट न येण्यामुळे त्याला खूपदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. तो म्हणाला, “आयपीएलमध्ये अँड्रे रसेलशी थोडंफार बोलतो, पण एकूणच इंग्रजीसाठी योग्य मोहोल लागतो. न्यूयॉर्कला मी कुलदीप यादवसोबत गेलो होतो, तेव्हा सगळं ऑर्डरिंग त्यानेच केलं. त्याने मला विचारलं की ‘इंग्लिश कधी शिकणार?’ तेव्हा मला जाणवलं की हे शिकायलाच हवं. पण मी क्लासेस सुरू केले तरी जमलं नाही, डोकंच खराब झालं.”

मैदानावर मात्र इंग्रजी नाही, बॅट बोलते!

भले इंग्रजी अजून नीट आत्मसात झाले नसले तरी रिंकूचा बॅटिंग फॉर्म जबरदस्त आहे. टी20 फॉरमॅटमध्ये त्याने आपली ओळख दमदार फिनिशर म्हणून तयार केली आहे. एशिया कपमध्ये संधी मिळाल्यास रिंकू पुन्हा एकदा आपले कौशल्य दाखवू शकतो.

FAQ

प्रश्न 1: रिंकू सिंह चर्चेत का आला आहे?

 आशिया कप 2025 आधी त्याचा पॉडकास्ट व्हायरल झाला आहे, ज्यात त्याने हनिमूनबाबत एक मजेशीर खुलासा केला आहे.

प्रश्न 2: रिंकू सिंह कोणाच्या हनिमूनला गेला होता?

 तो आपल्या जवळच्या मित्र नीतीश राणा आणि त्याची पत्नी साची यांच्या हनिमूनला गेला होता.

प्रश्न 3: रिंकूसोबत आणखी कोण गेला होता?

 राहुल तेवतिया देखील त्यांच्या सोबत होता.

प्रश्न 4: हनिमूनला कुठे गेले होते?

 नीतीश राणाने रिंकू आणि राहुलला युरोपच्या ट्रिपला सोबत नेले होते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rinku SinghNitish RanaHoneymoon

