/रिंकू सिंहच्या होणाऱ्या पत्नीचे AI फोटो व्हायरल, BJP नेत्यासह दोघांवर गुन्हा दाखल

Priya Saroj AI Photos : उत्तर प्रदेशच्या मछली शहरातील समाजवादी पक्षाची खासदार अन भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंहची (Rinku Singh) होणारी पत्नी प्रिया सरोज (Priya Saroj) यांचे काही फोटो व्हायरल मीडियावर झाले आहेत. या फोटोंवर अनेक आपत्तीजनक कमेंट्स सुद्धा करण्यात आले. तेव्हा या एआय फोटोंबाबत खासदार प्रिया सरोज यांनी आक्षेप नोंदवला असून दोघांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. सपाची खासदार असलेल्या प्रिया सरोजने याबाबत सोशल मीडियाद्वारे माहिती दिली त्यानंतर या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे.
सपा खासदार असलेल्या AI जनरेटेड मॉर्फ्ड फोटॉन सोशल मीडियावर व्हायरल केल्या प्रकरणी भाजप नेता आमोद सिंह आणि वकील विशाल सिंह यांच्या विरुद्ध सायबर ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. दोघांवर सुद्धा त्यांच्या विरुद्ध खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी शेअर केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्यांनी म्हटलं की यामुळे त्यांचं सामाजिक, राजकीय प्रतिमेला नुकसान पोहोचलं आहे.
नकली तस्वीरें , नाकाम साज़िश— Priya Saroj (@PriyaSarojMP) May 15, 2026
जौनपुर के BJP IT Cell प्रभारी और कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर AI-generated फर्जी तस्वीरें शेयर कर झूठा माहौल बनाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। यह भाजपा की राजनीति नहीं — डर और घबराहट है। महिलाओं के खिलाफ AI-generated cyber अपराध तेज़ी से बढ़ रहे… pic.twitter.com/lSAv86OR5S
प्रिया सिंहने आपल्या तक्रारीत या दोघांविरुद्ध सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टचे स्क्रीन शॉट्स पाठवले. सपा खासदार म्हणाले की, 'बनावट चित्रे, हा एक अयशस्वी कट असून, जौनपूरचे भाजप आयटी सेल प्रभारी आणि काही लोकांकडून एआय निर्मित बनावट चित्रे शेअर करून जाणून बुजून खोटं वातावरण निर्माण करण्याचा आणि बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांनी म्हटलं की हे भाजपचं राजकारण नाही तर भीती आणि चिंतेचं वातावरण आहे. महिलांच्या विरोधात AI-generated cyber गुन्हे हे वेगाने वाढत असून हे त्याचंच उदाहरण आहे.
आरोपी अमोद सिंहला जौनपूर भाजपचा जिल्हा प्रभारी होण्याचा दावा केला जातो. प्रिया सरोजने म्हटलं की, अशा पोस्ट म्हणजे त्यांची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे. एआयचा वापर करून तयार केलेल्या प्रतिमेद्वारे खोट्या माहितीसह सोशल मीडियावर पसरवणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. त्यांनी या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली. प्रिया सिंह यांच्या तक्रारीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रिया सिंहला पाठींबा दिला आहे.