Marathi News
  • Rinku Singhची जबाबदारी आणखी वाढली, T20 वर्ल्ड कपआधी वडिलांनी व्हिडीओ कॉलवर सांगितली होती इच्छा!

Rinku Singhची जबाबदारी आणखी वाढली, T20 वर्ल्ड कपआधी वडिलांनी व्हिडीओ कॉलवर सांगितली होती इच्छा!

Rinku Singh:  रिंकूचे वडील आपल्या मुलाच्या यशाने खूप आनंदी होते. आता रिंकूवर वडिलांच्या स्वप्न पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 28, 2026, 09:23 PM IST
Rinku Singhची जबाबदारी आणखी वाढली, T20 वर्ल्ड कपआधी वडिलांनी व्हिडीओ कॉलवर सांगितली होती इच्छा!
रिंकू सिह

Rinku Singh: टीम इंडियाचा धाडाकेबाज फलंदाज रिंकू सिंह याच्या वडिलांचे निधन झाले. या घटनेमुळे रिंकू सिंहवर मोठा दु:खाचा डोंगर कोसळला. वडिलांसाठी टी 20 वर्ल्ड कप सोडून रिंकू घरी परतला होता. पण आता कर्तव्य प्रथम मानत तो पुन्हा टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना दिसेल. वडिलांच्या मृत्यूनंतर रिंकू सिंह याच्यावरची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. कारण रिंकू सिंहच्या वडिलांनी काही दिवसांपुर्वी रिंकूशी व्हिडीओ कॉलवर बोलताना इच्छा व्यक्त केली होती. ती इच्छा पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आता रिंकूसमोर असणार आे.

रिंकू सिंह यांच्या वडिलांचे नाव खानचंद होते. ते आपल्या मुलाच्या यशाने खूप आनंदी होते. आता रिंकूवर वडिलांच्या स्वप्न पूर्ण करण्याची मोठी जबाबदारी आली आहे. खानचंद यांनी रिंकूच्या क्रिकेट कारकिर्दीसाठी खूप संघर्ष केला. ते घर-घर सिलिंडर वाटप करून कुटुंब चालवत होते. रिंकूच्या यशामुळे त्यांना अभिमान वाटत होता. रिंकू सिंह यांच्या वडिलांना, खानचंद यांना, आपल्या मुलाला टी-20 विश्वकप ट्रॉफी उचलताना पाहायचे होते. ते नेहमी म्हणत की, "मुलगा ही ट्रॉफी जिंकेल आणि मी ते पाहेन." मात्र, त्यांचे नुकतेच निधन झाले. ही इच्छा अपूर्ण राहिली.  आता रिंकूने विश्वकप जिंकून वडिलांना श्रद्धांजलि द्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

ट्रॉफी प्रदर्शन कार्यक्रम

30 जानेवारीला डीपीएस अलीगढ शाळेत टी-20 विश्वकप ट्रॉफीचे प्रदर्शन झाले. रिंकू सिंह या शाळेचा माजी विद्यार्थी आहे, म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. खानचंद यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. ते ट्रॉफी पाहून खूप उत्साही झाले. ते म्हणाले, "ही ट्रॉफी माझ्या मुलाने आणायची आहे." या कार्यक्रमात ते रिंकूच्या यशाबद्दल बोलले. शाळेतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी ट्रॉफी पाहून प्रेरणा घेतली. खानचंद यांनी यावेळी रिंकूच्या बालपणातील आठवणी सांगितल्या.

वडिलांचा व्हिडिओ कॉल  

कार्यक्रमात खानचंद यांनी रिंकूला व्हिडिओ कॉल केला. त्यांनी ट्रॉफी दाखवत म्हटले, "पाहा ही ट्रॉफी, तूच ही आणशील." रिंकूनेही त्यांना प्रोत्साहन दिले. खानचंद यांनी दावा केला की, रिंकू विश्वकप जिंकेल. हा क्षण खूपच भावनिक होता. वडिलांनी नेहमी रिंकूला मार्गदर्शन केले. ते म्हणत, "तू विश्वकप जिंकून मला अभिमान वाटेल." हे कॉल रिंकूच्या मनात कायम राहिले. आता रिंकूने हे स्वप्न पूर्ण करावे, अशी इच्छा वडिलांची होती.  

वडिलांचा सल्ला 

खानचंद नेहमी रिंकूला क्रिकेटबद्दल सल्ला देत आणि चुका झाल्यास ओरडायचे. न्यूझीलंडविरुद्ध टी-20 मालिकेतील चौथ्या सामन्यात रिंकूने 30 चेंडूत 39 धावा केल्या. तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. स्ट्राइक रेट 130 होता. मात्र, कमी उंचीच्या चेंडूवर LBW आऊट झाला. वडिल फोन करून त्याला ओरडले, "स्वीप शॉट मारून चेंडू सीमेबाहेर पाठवता आला असता." रिंकूने म्हटले, "टायमिंग चुकली." असे सल्ले रिंकूला सुधारण्यास मदत करत. आता वडिलांच्या सहवासाविना रिंकूला खेळावे लागेल. 

रिंकूवर वाढललीय जबाबदारी

वडिलांच्या निधनाने रिंकूवर मोठी जबाबदारी आली आहे. विश्वकपात चांगली कामगिरी करून ट्रॉफी जिंकणे हे त्यांचे स्वप्न पूर्ण करावे लागेल. हे वडिलांना खरी श्रद्धांजलि ठरणार आहे. रिंकूला आता वडिलांच्या सल्ल्यांशिवाय स्वतंत्रपणे खेळावे लागेल. कुटुंब आणि चाहते रिंकूच्या यशाची वाट पाहत आहेत.

