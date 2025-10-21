ऋषभ पंतची कर्णधार म्हणून घोषणा, BCCI चा मोठा निर्णय; साई सुदर्शनशवरही दिली जबाबदारी

दक्षिण आफ्रिका-ए विरोधात खेळण्यासाठी भारत-अ संघाची घोषणा झाली आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोन चार दिवसीय सामने खेळणार आहेत. याच दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा झाली आहे. या संघाचं नेतृत्व ऋषभ पंतवर सोपवण्यात आलं आहे. तसंच साई-सुदर्शनला उप-कर्णधार कऱण्यात आलं आहे. दोन्ही सामन्यांसाठी वेगवेगळा संघ निवडण्यात आला आहे. पण दोन्ही सामन्यांमध्ये ऋषभ पंत कर्णधार आणि साई सुदर्शन उप-कर्णधार असेल.
भारतीय संघाचा विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंत नुकताच दुखापतीमधून सावरला आहे. इंग्लंड दौऱ्यात मॅनचेस्टर कसोटी सामन्यादरम्यान ऋषभ पंतच्या डाव्या पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती. पंतने क्रिस वोक्सच्या गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याचा अंदाज चुकला आणि जखमी झाला. दुखापत इतकी गंभीर होती की, तो पुढे विकिटकिपिंग करु शकला नाही आणि ओव्हल टेस्टमधून बाहेर पडावं लागलं होतं.
India A squad for four-day matches against South Africa A announced
दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या पहिल्या सामन्यासाठी भारत अ संघ:
ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), आयुष म्हात्रे, एन जगदीसन (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव ठुम्बोनी, अय्युश कथन, अयशस्वी, अयशस्वी आणि अयशस्वी. सरांश जैन.
दक्षिण आफ्रिका अ विरुद्धच्या दुस-या सामन्यासाठी भारत अ संघ:
ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव ब्रह्मान सुत, मानव खलनायक, अब्राहम सुरत. इसवरन, प्रसिध कृष्णा, मोहम्मद सिराज आणि आकाश दीप.
ऋषभ पंत दुखापतीमुळेच आशिया कप 2025 लाही मुकला होता. येथे भारतीय संघाने पाकिस्तानचा पराभव करत विजयाची नोंद केली होती. वेस्ट इंडिजविरोधातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिकाही तो खेळू शकला नव्हता. सध्याच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातही त्याचा समावेश नाही. ऋषभ पंतच्या पुनरागमनाची वाट पाहणाऱ्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे.
भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघांमधील पहिला चार दिवसांचा सामना 30 ऑक्टोबरपासून खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील दुसरा चार दिवसांचा सामना 6 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. दोन्ही सामने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) बेंगळुरू सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) मैदानावर होणार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे सामने महत्त्वाचे आहेत. दक्षिण आफ्रिका 14 नोव्हेंबरपासून भारताविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-20 सामने देखील खेळले जातील.