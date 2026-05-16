/IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध खेळताना लखनऊ सुपर जाएंट्सने मोडला नियम, कर्णधार ऋषभ पंतला मिळाली शिक्षा

CSK VS LSG IPL 2026 : लखनऊ सुपर जाएंट्सने 15 मे रोजी झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सवर विजय मिळवला, मात्र त्यांना एक चूक महागात पडली ज्यामुळे कर्णधार ऋषभ पंतवर बीसीसीआयने कारवाई केली.
CSK VS LSG IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात शुक्रवार 15 मे रोजी आयपीएल 2026 चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्सने चेन्नईवर 7 विकेटने विजय मिळवला. या विजयामुळे लखनऊला जास्त फायदा झाला नाही कारण ते प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेत. मागच्या तीन वर्षात लखनऊ संघाला एकदाही प्लेऑफपर्यंत मजल मारता आली नाही तर यंदा देखील ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात खेळणारा संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवण्यास अपयशी ठरला. मात्र असं असूनही लखनऊने चेन्नईला पराभवाचा जबरदस्त धक्का दिला. मात्र यात केलेली एक चूक कर्णधार ऋषभ पंतला महागात पडली.
लखनऊच्या एकना स्टेडियममध्ये 15 मे ला खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्सने 7 विकेटने विजय मिळवून एकतर्फी विजय मिळवला. लखनऊने प्रथम गोलंदाजी करून चेन्नई सुपरकिंग्सला 187 धावांवर रोखले. ज्यात आकाश सिंहची महत्वाची भूमिका होती. आकाशने 3 विकेट घेतल्या त्यानंतर मिचेल मार्शच्या 90 धावांच्या विस्फोटक खेळीने लखनऊला 17 ओव्हरमध्ये विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यास मदत केली. त्यासह लखनऊ सुपर जाएंट्सने या सीजनमध्ये चौथा विजय मिळवला.
लखनऊ सुपर जाएंट्सचा सामन्यात विजय तर झाला मात्र ऋषभ पंतला सामन्यात झालेल्या एका चुकीमुळे नुकसान सहन करावं लागलं. प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या लखनऊने आपल्या 20 ओव्हर पूर्ण करण्यासाठी खूप वेळ घेतला. जवळपास त्यांनी 2 तसंच कालावधी घेतला, ज्यामुळे संघाला स्लो ओव्हर रेटमुळे दोषी आढळण्यात आले. लखनऊचा हा पहिलाच गुन्हा असल्याने बीसीसीआयने ऋषभ पंतला 12 लाखांचा दंड ठोठावला.
जर आयपीएल 2026 मधील उर्वरित दोन सामन्यात लखनऊ सुपर जाएंट्स पुन्हा एकदा अशी चूक करते तर ऋषभ पंतवर 24 लाखांचा दंड ठोठावला जाईल आणि इतर खेळाडूंच्या मॅच फीमधील पैसे सुद्धा कापून घेतले जातील. यंदाच्या सीजनमध्ये ऋषभ पंत काही पहिला कर्णधार नाही ज्यावर बीसीसीआयने स्लो ओव्हर रेटमुळे कारवाई केलीये. ऋषभ पंतच्या आधी पॅट कमिन्स, अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर आणि ऋतुराज गायकवाड यांच्यावर सुद्धा अशी कारवाई करण्यात आलेली आहे.
लखनऊ विरुद्ध चेन्नई सामन्यात जर चेन्नई सुपरकिंग्सचा विजय झाला असता तर त्यांनी प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केलं असतं, मात्र तसं झालं नाही. ज्यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्स या पराभवानंतर सहाव्या स्थानी पोहोचली आणि त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी आता उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. तर राजस्थान रॉयल्स लखनऊच्या विजयानंतर पाचव्या स्थानावर पोहोचली असून त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी तीनपैकी दोन सामने जिंकावे लागतील.