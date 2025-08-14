Rishabh Pant: 'मला ते आवडत नाही..' ऋषभ पंतने शेअर केली स्टोरी, कोणावर काढला राग?

Rishabh pant Instagram story viral: भारत विरुद्ध इंग्लड यांच्यात झालेल्या पाच सामन्याच्या टेस्ट मालिकेत संपूर्ण संघाने दमदार कामगिरी केली. आता टीम इंडिया एशिया कप 2025 साठी जोरदार तयारी करत आहे. याच दरम्यान स्टार फलंदाज ऋषभ पंत मात्र जखमी अवस्थेतून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतने आपल्या इन्स्टाग्रामवर त्याचं दुःख एक स्टोरी त्याच्या चाहत्यांपर्यंत पोहचवलं आहे. या नंतर त्याने एक मजेदार व्हिडीओही शेअर केला. त्या व्हिडीओमध्ये तो म्हणाला की या तुटलेल्या पायाने तो फक्त एकच काम करू शकतो.
इंग्लंड दौऱ्यात पंत जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता. धडाकेबाज फलंदाजी करताना त्याने शतकांसह अनेक दमदार खेळी खेळल्या. मात्र, मॅंचेस्टर टेस्ट त्याच्यासाठी दुःस्वप्न ठरला. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याच्या प्रयत्नात चेंडू थेट पायाला लागला आणि फ्रॅक्चर झालं. त्यामुळे आता एशिया कपमध्ये त्याचा सहभागही धोक्यात आला आहे.
पंतने आपल्या फ्रॅक्चर झालेल्या पायाचा फोटो टाकत, “मला ते आवडत नाही” असा मेसेज लिहिला. याचबरोबर त्याने नंतर एक व्हिडीओही टाकला, ज्यात तो पिझ्झा बनवताना दिसत आहे. पंतने हसत म्हटलं, “या तुटलेल्या पायासोबत मी फक्त हेच करू शकतो.” व्हिडीओत त्याची हलकी लंगडत चालण्याची झलकही दिसली.
मॅंचेस्टर टेस्टमध्ये पंतने एकाच पायावर उभं राहून अर्धशतक पूर्ण केलं होतं. चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत त्याने आपल्या धाडसाने चाहत्यांची मनं जिंकली. मात्र, आता पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर परतण्यासाठी त्याला काही महिने लागू शकतात.