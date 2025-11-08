टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं, दक्षिण आफ्रिका टेस्ट सीरिजपूर्वी स्टार खेळाडूला दुखापत

IND VS SA : टीम इंडियामधून (Team India) एक वाईट बातमी समोर आली आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या विरुद्ध दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजपूर्वी भारताचा स्टार क्रिकेटर दुखापतग्रस्त झाला आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) विरुद्ध दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजचा पहिला सामना हा 14 नोव्हेंबर पासून 18 नोव्हेंबरपर्यंत कोलकाताच्या ईडन गार्डन मैदानावर खेळवला जात आहे. सीरिजचा दुसरा टेस्ट सामना हा 22 नोव्हेंबर पासून 26 नोव्हेंबर पर्यंत गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. टीम इंडियाच्या या स्टार क्रिकेटरला BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये दक्षिण आफ्रिका ए विरुद्ध दुसऱ्या अनऑफिशियल टेस्टमध्ये खेळताना तिसऱ्या दिवशी दुखापत झाली होती. सकाळच्या सत्रात या क्रिकेटपटूला दोन दुखापती झाल्या, प्रथम त्याच्या डाव्या हाताला आणि नंतर त्याच्या कंबरेजवळ, यानंतर त्याला मैदान सोडावं लागलं.
भारताचा विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतला दक्षिण आफ्रिका ए विरुद्ध दुसऱ्या अनऑफिशियल टेस्टच्या तिसऱ्या दिवशी टेस्ट क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करतानाच्या आधीच धक्का बसला. ऋषभ पंत सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये केएल राहुलच्या आउट झाल्यावर लवकर फलंदाजीसाठी उतरला. तो क्रीजवर फक्त 22 बॉल खेळू शकला आणि हाताला बॉल लागल्यावर मैदानातून बाहेर गेला.
ऋषभ पंतला सकाळच्या सेशनमध्ये दोनदा दुखापत झाली. पहिली दुखापत डाव्या हाताला आणि दुसरी दुखापत शेपो मोरेकीचा बॉल कमरेवर लागल्याने. शेवटी त्याला मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं आणि त्याच्या जागेवर ध्रुव जुरेलला मैदानात यावं लागलं. तीन महिन्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यापूर्वी ऋषभ पंतला पुन्हा झालेल्या दुखापतीने सर्वांचं टेन्शन वाढवलं आहे. ऋषभ पंतने त्याचा शेवटचा टेस्ट सामना हा जुलै महिन्यात इंग्लंड दौऱ्यात मँचेस्टरमध्ये खेळला होता. या सामन्यात त्याच्या पायच्या अंगठ्याला दुखापत झाली होती, त्यानंतर तो या दुखापतीतून बरा होण्यासाठी मैदानापासून दूर राहिला.
ऋषभ पंतला यावर्षी जुलै महिन्यात इंग्लंड दौऱ्यावर मँचेस्टर टेस्ट दरम्यान पायाला फ्रॅक्चर झालं होतं. इंग्लंड विरुद्ध मँचेस्टर टेस्टच्या पहिल्या दिवशी ऋषभ पंतला रिवर्स स्वीप शॉट खेळताना क्रिस वोक्सचा बॉल त्याच्या पायाला लागला. त्यानंतर ऋषभ पंतचा पाय फ्रॅक्चर झाला. त्यानंतर ऋषभ पंत हा क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहिला आणि उपचार घेत होता. ऋषभ पंतने भारतासाठी 47 टेस्ट सामन्यात 44.51 च्या सरासरीने 3427 धावा केल्या. या काळात ऋषभ पंतने 8 शतके आणि 18 अर्धशतके झळकावली आहेत. टेस्ट सामन्यांमधील त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 159 धावा आहे.