/ऋषभ पंतकडून कॅप्टन्सी काढून घेतली जाणार? खराब परफॉर्मन्सनंतर लखनऊ सुपर जाएंट्स कारवाईच्या तयारीत

IPL 2026 LSG VS PBKS : टेस्ट क्रिकेटमधील उपकर्णधारपद काढून घेतल्यावर आता ऋषभ पंतकडून (Rishabh Pant) लखनऊ सुपर जाएंट्सचं नेतृत्व सुद्धा काढून घेतलं जाणार अशी शक्यता आहे. ऋषभ पंतला लखनऊ सुपर जाएंट्सने (Lucknow Super Giants) आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनसाठी 27 कोटींमध्ये खरेदी केलं. यानंतर त्याच्याकडे संघाचं कर्णधारपद सोपवण्यात आलं. मात्र लागोपाठ दोन वर्ष त्याच्या नेतृत्वात लखनऊ सुपर जाएंट्स प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करू शकली नाही. आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ 14 सामन्यात केवळ चार सामने जिंकू शकला ज्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्स सर्वात खालच्या 10 व्या स्थानावर राहिली. आता लखनऊ सुपर जाएंट्सचे क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मुडीने पंतकडून कर्णधारपद काढून घेण्याचे संकेत दिले.
आयपीएल 2025 मध्ये जेव्हा ऋषभ पंत पहिल्यांदा लखनऊ सुपर जाएंट्सचा कर्णधार राहिला तेव्हा संघ सातव्या स्थानावर होता. मात्र यंदा संघाचं प्रदर्शन आणखीनच खराब राहिलं. ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात फ्रेंचायझीने दोन सीजनमध्ये 28 पैकी फक्त 10 सामन्यात विजय मिळवला. अनेक माजी क्रिकेटर्सचं असं सुद्धा म्हणणं आहे की लखनऊ सुपर जाएंट्स आता ऋषभ पंतला रिलीज सुद्धा करू शकते.
लखनऊ सुपर जाएंट्स संघाचा डायरेक्टर टॉम मूडीने पंजाब किंग्सविरुद्ध सात विकेटने पराभव झाल्यावर पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, 'कर्णधारपदाबद्दल बोलायचं झालं तर, त्याला ते निश्चितच आव्हानात्मक वाटलं आहे आणि ते निकालांमध्ये दिसून येतंय. या दबावाचा त्याच्या फलंदाजीच्या कामगिरीवर परिणाम होत आहे का, याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. मला माहीत आहे की हा सीजन आमच्यासाठी कठीण गेला आहे, पण आम्ही याचा विचार करू. आम्ही प्रत्येक पैलूचा विचार करू'.
लखनऊ सुपर जाएंट्सने ऋषभ पंतला आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठी 27 कोटींची बोली लावून विकत घेतलं होतं. लखनऊ सुपर जाएंट्सकडून ऋषभ पंतने दोन सीजनमध्ये 581 धावा केल्या आणि त्यांचा स्ट्राईक रेट हा 135.74 एवढा राहिला होता. जो त्यांच्या करिअरसाठी 144.18 च्या स्ट्राईक रेटपेक्षा कमी होता.
ऋषभ पंतच्या जागी केएल राहुलला टेस्ट संघाचं उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्याला वनडे संघातून बाहेर करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता लखनऊ संघाचे डायरेक्टर मूडी यांची ही टिपण्णी समोर आली आहे. त्यांनी म्हटले की, 'आम्ही निश्चितपणे आमच्या अपेक्षा आणि मानकांवर खरे उतरलो नाही. फ्रँचायझीच्या नेतृत्वाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, हा एक असा मुद्दा आहे ज्यावर आम्ही भविष्यात गांभीर्याने विचार करू. आम्ही प्रत्येक हंगामात प्रत्येक विभागाच्या कामगिरीचे अवलोकन करतो आणि काही विचारपूर्वक निर्णय घेतो, पण आता नव्याने सुरुवात करण्याचा विचार करण्याची गरज आहे असे निश्चितपणे वाटते'.