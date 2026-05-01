Rishabh Pant : रिषभ पंतचे भारतीय संघातील स्थान धोक्यात! CSK च्या या खेळाडूला मिळणार का स्थान?

खेळाडूंच्या आयपीएलमधील कामगिरीवर बीसीसीआयच्या निवडकर्त्यांचे बारीक लक्ष असते. त्यामुळे जेव्हा एखादा खेळाडू चांगली कामगिरी करतो तेव्हा त्याला भारतीय संघामध्ये खेळण्याची संधी देखील बऱ्याचदा मिळाली आहे. भारताच्या संघाने विश्वचषक 2026 झाल्यानंतर आयपीएलमध्ये सर्व खेळाडू खळत आहेत. यामध्ये आता आयपीएल 2026 ही स्पर्धा झाल्यानंतर भारताचा संघ हा आगामी एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी करणार आहे. एकदिवसीय विश्वचषकामध्ये कोणत्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळणार आहे. आयपीएल 2026 मधील खराब कामगिरीनंतर आता काही खेळाडूंचा पत्ता कट होण्याची शक्यता आहे. तर एकदिवसीय संघामध्ये काही नव्या खेळाडूंची एन्ट्री होणार आहे. आता कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळू शकते यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
आगामी विश्वचषक सुरु व्हायला काही महिने शिल्लक आहेत, त्यामुळे आता भारतीय संघामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही सामन्यांमध्ये केएल राहुल याने विकेटकिपरची भूमिका साकारली होती, तर काही सामन्यांमध्ये रिषभ पंत हा विकेटकिपर म्हणून संघामध्ये त्याला संधी देण्यात आली होती. आता आयपीएल 2026 मधील खराब कामगिरीनंतर रिषभ पंतचे भारतीय संघामधील स्थान सध्या धोक्यात आहे. त्याच्या जागेवर आता केएल राहुल आणि संजू सॅमसन यांचे नाव घेतले जात आहे. संजू सॅमसन याने आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे त्यामुळे त्याचे नाव आघाडीवर आहे.
संजू सॅमसन या सिझनमध्ये सीएसकेच्या संघामध्ये सामील झाला आहे. त्याने आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे, त्याने 8 सामन्यामध्ये 304 धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने 2 शतके देखील ठोकली आहेत. पण एकदिवसीय संघामध्ये रोहित शर्मा ओपनर असल्यामुळे त्याला संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
आयपीएल 2026 चा हंगाम अजून काही दिवस चालणार आहे, त्यानंतर संघ हा अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. हे सर्व सामने भारतामध्येच खेळवले जाणार आहेत. टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित अगरकर आणि मुख्य कोच गौतम गंभीर यांचे लक्ष हे 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकावर असणार आहे. त्याआधी भारतीय संघाचे 20 एकदिवसीय सामने होणार आहेत, हे सामने श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, अफगाणिस्तान, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड या संघाविरुद्ध खेळवले जाणार आहेत. 14 जून पासून अफगाणिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या मालिकेमध्ये कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. यामध्ये संजूला स्थान मिळणार की ऋषभ पंतला जागा दिली जाणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.