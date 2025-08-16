Viral Video: ऋषभ पंतने असं केलं की विराट कोहलीची झाली पळापळ! सोशल मीडियावर व्हिडीओची जोरदार चर्चा

Rishabh pant virat kohli prank video: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज ऋषभ पंत मैदानावरील त्याच्या मजेशीर स्वभावासाठी ओळखला जातो. सीनियर असो वा ज्युनियर, पंत कुणालाही चिडवण्याची संधी सोडत नाही. आता १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने पंतने असा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यात त्याच्या खोडकरपणामुळे विराट कोहलींचीदेखील धांदल उडाली.
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अनेक क्रिकेटपटूंनी आपापल्या खास आठवणी सोशल मीडियावर शेअर केल्या. पण पंतची पोस्ट अक्षरशः काही मिनिटातच व्हायरल झाली. त्याने २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयाचा एक व्हिडीओ शेअर केला. हा व्हिडीओ पंतने स्वतः शूट केला असून, टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू विजयाचा आनंद साजरा करताना दिसत आहेत. यावेळी पंतने अनेकांची मजा घेतली, त्यात विराट कोहलींचाही समावेश होता. मात्र, पंतची कृत्य पाहून कोहली अक्षरशः पळत सुटला.
व्हिडीओ रेकॉर्ड करताना पंत हातात शॅम्पेन घेऊन विराटजवळ गेले आणि थेट त्यांच्यावर फवारा मारला. अचानक झालेल्या या ‘हल्ल्याने’ कोहलींनी मागे न पाहताच पळ काढला. इथेच थांबून न राहता पंतने कुलदीप यादववरही शॅम्पेन उडवली. अगदी स्टंप हातात घेऊन जाणाऱ्या रोहित शर्माचीदेखील त्याने गंमत केली.
सध्या मात्र पंतची ही मजेशीर अंदाज एशिया कपमध्ये पाहायला मिळणार नाही. इंग्लंड दौऱ्यात तो दुखापतग्रस्त झाला असून, स्पर्धेत त्याच्या खेळण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. तरीदेखील, इंग्लंड मालिकेत पंत जबरदस्त फॉर्ममध्ये होता आणि सलग चमकदार खेळी करताना दिसला होता.