पगारात 44.44 टक्क्यांची कपात करून ऋषभ पंत पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्सकडे जाणार? 'या' खेळाडूशी करणार अदलाबदली

IPL 2027 Rishabh Pant Delhi Capitals : भारताचा स्टार फलंदाज ऋषभ पंत हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू आहे. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला लखनऊ सुपर जाएंट्सने 27 कोटींना खरेदी केलं होतं. मात्र आता आयपीएल 2027 पूर्वी ऋषभ पंत हा त्याचा पूर्व संघ दिल्ली कॅपिटल्सकडे परत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ऋषभ पंत हा जवळपास 9 वर्ष दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता आणि त्याला नेतृत्व करण्याची संधी देखील देण्यात आलेली. मात्र ऋषभ पंतच्या नेतृत्वात मागील दोन वर्ष लखनऊ सुपर जाएंट्सचं नेतृत्व करताना संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही तसेच त्यांचा परफॉर्मन्स हा समाधानकरक नव्हता. आयपीएल 2026 संपल्यावर माहिती समोर येतेय की ऋषभ पंत हा आयपीएल 2027 पूर्वी पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्स संघात ट्रेड होऊन जाणार असून त्याऐवजी कुलदीप यादव हा लखनऊ सुपर जाएंट्स संघात सामील होणार आहे. मात्र या ट्रेड डीलमुळे ऋषभला कोट्यवधींचं नुकसान होऊ शकतं.
क्रिकेबझच्या रिपोर्टनुसार आयपीएल 2027 पूर्वी ऋषभ पंत ट्रेड होऊन दिल्ली कॅपिटल्सकडे परतत आहे. रिपोर्ट्सनुसार पार्थ जिंदलची JSW पुढील दोन वर्षांसाठी फ्रेंचायझीची कमान सांभाळणार आहे. त्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात ट्रेड डील होण्याची शक्यता आहे. ऋषभ पंत हा जवळपास 9 आयपीएल सीजन दिल्लीसाठी खेळत होता आणि त्याने संघाचं नेतृत्व सुद्धा केलं.
रिपोर्ट्सनुसार ट्रेड डीलमध्ये ऋषभ पंत हा दिल्ली कॅपिटल्सकडे जाईल तर गोलंदाज कुलदीप यादव हा लखनऊ सुपर जाएंट्सकडे येईल. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कुलदीप यादव हा उत्तर प्रदेशकडून तर ऋषभ पंत हा दिल्लीकडून खेळतो. मात्र या ट्रेड डीलमध्ये सर्वात मोठी अडचण अशी की सध्या लखनऊ सुपर जाएंट्समध्ये ऋषभ पंतचा पगार हा २७ कोटी रुपये आहे, मात्र दिल्ली कॅपिटल्समध्ये परतल्यावर ऋषभचा पगार कमी होईल.
या ट्रेड डील विषयी पूर्ण माहिती मिळू शकलेली नाही. मात्र रिपोर्ट्सनुसार असं सांगितलं जातंय की ऋषभ पंत हा आयपीएल 2027 मध्ये जवळपास 15 कोटी रुपयांच्या पगारावर सहमत झालेला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्समध्ये कुलदीप यादवचे मानधन 13.25 कोटी रुपये इतकेच राहील. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, दिल्ली कॅपिटल्सने आपल्या नेतृत्वात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे; यामुळे ऋषभ पंत ज्याने यापूर्वी संघाचे नेतृत्व केले आहे. तो पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून या फ्रँचायझीमध्ये परतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.