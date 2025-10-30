English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट कोहलीची 18 नंबर जर्सी घालून मैदानात उतरला ऋषभ पंत, नेमकं कारण काय?

Virat Kohli 18 Number Jersey : टॉससाठी जेव्हा ऋषभ पंत मैदानात आला तेव्हा त्याची जर्सी पासून सर्व हैराण झाले. कारण यावेळी पंतच्या जर्सीवर 17 नाही तर 18 क्रमांक लिहिलेला होता.   

पूजा पवार | Updated: Oct 30, 2025, 03:19 PM IST
विराट कोहलीची 18 नंबर जर्सी घालून मैदानात उतरला ऋषभ पंत, नेमकं कारण काय?
(Photo Credit : Social Media)

Virat Kohli 18 Number Jersey : इंग्लंड टेस्ट दौऱ्यात पायाच्या अंगठ्याला दुखापत झाल्याने मागील तीन महिने क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर असणारा विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतने पुनरागमन केलं आहे. बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदानावर भारत 'ए' आणि साऊथ आफ्रिका 'ए' संघात अनऑफिशियल टेस्ट सामना खेळवण्यात आला होता. टॉससाठी जेव्हा ऋषभ पंत मैदानात आला तेव्हा त्याची जर्सी पासून सर्व हैराण झाले. कारण यावेळी पंतच्या जर्सीवर 17 नाही तर 18 क्रमांक लिहिलेला होता. टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्त होण्यापूर्वी विराट कोहली हा 18 क्रमांकाची जर्सी घालायचा. 

विराट कोहलीने जेव्हा यावर्षी मे महिन्यात टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली तेव्हा त्याच्या फॅन्सने बीसीसीआयला आग्रह केला होता की सचिन तेंडुलकर आणि एम एस धोनी प्रमाणे विराट कोहलीचा जर्सी नंबर रिटायर करा. म्हणजेच जसं धोनीचा 7 आणि सचिनचा 10 नंबर जर्सी नंबर कोणत्याही खेळाडूला दिला जात नाही तसा विराट कोहलीचा जर्सी नंबर 18 कोणालाही दिला जाऊ नये. 

ऋषभ पंतने जेव्हा 18 नंबरची जर्सी घालून मैदानात एंट्री केली तेव्हा सर्वांना वाटलं की कदाचित पंतने 17 नंबरची जर्सी घालणं सोडलं आहे का? मात्र ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वी सुद्धा विराटच्या निवृत्तीनंतर काही खेळाडूंनी 18 नंबरची जर्सी घातली आहे. कोहलीने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, जूनमध्ये इंग्लंड लायन्स विरुद्ध इंडिया ए संघाच्या अनधिकृत टेस्ट सामन्यात वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमार 18 क्रमांकाची जर्सी घालताना दिसला. 49 क्रमांकाची जर्सी घालणारा मुकेश 18 क्रमांकाची जर्सी घालत होता तेव्हा त्याला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. अनेकांनी याला माजी भारतीय कर्णधाराचा अनादर असं म्हटलं.

बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मीडियाशी बोलताना सांगितलं होतं की, 'लायन्सविरुद्धच्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात मुकेशने 18 क्रमांकाची जर्सी घातली होती, पण जेव्हा भारत अ संघाचा विचार केला जातो तेव्हा खेळाडूंचे जर्सी क्रमांक निश्चित नसतात. आणि तयांचयावर नावं सुद्धा नसतात. खेळाडू त्यांच्या जर्सीसाठी रँडम क्रमांक निवडू शकतात, जर्सी क्रमांक हे केवळ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी ठरवून दिलेले असतात'.  त्यामुळे या विधानाचा हवाला देत असं म्हटलं जातंय की, ऋषभ पंतने सुद्धा ही जर्सी केवळ प्रॅक्टिस सामना खेळण्यासाठीच वापरली आहे. त्याने स्वतःची 17 नंबरची जर्सी घालणं सोडलं असा कोणताही अर्थ काढता येणार नाही.  

