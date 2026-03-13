English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • युवराज सिंगच्या आखाड्यात तयार होतोय आणखीन एक खेळाडू! IPL 2026 मध्ये धूम माजवण्यासाठी तयारी सुरु; Video

युवराज सिंगच्या आखाड्यात तयार होतोय आणखीन एक खेळाडू! IPL 2026 मध्ये धूम माजवण्यासाठी तयारी सुरु; Video

Training with Yuvraj Singh; IPL 2026: माजी भारतीय अष्टपैलू युवराज सिंग आता मार्गदर्शक आणि प्रशिक्षक म्हणून काम करत आहे. त्याने यापूर्वी शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा सारख्या तरुण खेळाडूंचे नशीब बदलले आहे. आता, अजून एक स्टार भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज त्याच्या आखाड्यात तयार होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 11:57 AM IST
Rishabh Pant Training session with yuvraj singh for comeback ahead of ipl 2026 see viral video

Rishabh Pant Training with Yuvraj Singh; IPL 2026: भारतीय संघाचा माजी भारतीय अष्टपैलू युवराज सिंग आता खेळत नसला तरी तो अजूनही भारतीय संघाला खूप मोठी मदत करत आहे. तो त्याच्या प्रशिक्षण शिबिरात अनेक तरुण धाकड खेळाडू तयार होत आहे. भारतीय संघात असलेला शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यासारखे खेळाडू तयार झाले आहेत. आता अजून एक खेळाडू तयार होत आहे. टी20 वर्ल्ड कप 2024 आणि आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग असलेला ऋषभ पंत IPL 2025 मध्ये रन्ससाठी संघर्ष करताना दिसला होता. पण आता IPL 2026 च्या सुरुवातीपूर्वी पंत आपल्या बॅटिंगवर जोरदार मेहनत करत आहेत. मुंबईत पंत एका प्रशिक्षण शिबिरात भारताचे माजी फलंदाज युवराज सिंगह यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पंतने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट ‘इंस्टाग्राम’वर शेअर केला आहे.

ऋषभ पंत IPL मध्ये कोणत्या संघात?

ऋषभ पंत IPL च्या 19व्या सीझनमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सकडून खेळताना दिसेल. जानेवारीत न्यूजीलंडविरुद्ध झालेल्या वनडे आणि टी20 मालिकेत बॅटिंगदरम्यान पंतच्या मांसपेशींमध्ये ताण आला होता. मागील एका वर्षात पंत जखमांमुळे त्रस्त राहिला आणि भारतीय संघात सतत इन-आऊट होत राहिला.  भारतासाठी पंतने आपला शेवटचा वनडे सामना 7 ऑगस्ट 2024 रोजी खेळला, तर टी20 चा शेवटचा सामना 28 जुलै 2024 रोजी श्रीलंका विरुद्ध होता.

काय आहे व्हिडीओमध्ये?

व्हिडीओमध्ये पंत युवराज सिंगह याच्या देखरेखीखाली बॅटिंग प्रॅक्टिस करताना दिसत आहेत. त्याने दमदार शॉट्स खेळताना उत्तम लय दाखवली, तर युवराज पंतच्या बॅटिंगवर अंपायरच्या पोजिशनवर उभे राहून मार्गदर्शन करताना दिसला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, युवराजच्या मार्गदर्शनाखाली पंतने मॉडर्न व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी कौशल्य आणि टेम्परमेंट दोन्ही सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

ऋषभ पंतच्या ट्रेनिंगशी संबंधित एका सूत्राने सांगितले, “पंत आपल्या गेम आणि फिटनेसला सुधारण्यासाठी खूप मेहनत करत आहेत. जर तुम्ही व्हिडीओ पाहिला, तर लक्षात येईल की तो अधिक फिट झाला आहे. व्हाईट-बॉल गेमवर काम करण्यासाठी तो खूप उत्सुक आहे. यासाठीच त्याने युवराजला संपर्क साधला आणि तीन-चार दिवसांसाठी त्याच्याकडे प्रशिक्षण घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh Pant (@rishabpant)

IPL 2025 मध्ये रन्ससाठी संघर्ष करावा लागला

टी20 वर्ल्ड कप 2024 आणि आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या संघाचा भाग असलेल्या पंताला IPL 2025 मध्ये रन्ससाठी संघर्ष करावा लागला. त्याने 14 सामन्यांत फक्त 269 रन्स 133 स्ट्राइक रेटवर बनवले. पंताच्या नेतृत्वाखाली लखनऊ सुपर जायंट्सचे प्रदर्शनही निराशाजनक राहिले आणि संघाने फक्त 14 पैकी 6 सामने जिंकले. IPL 2025 ऑक्शनमध्ये लखनऊने पंताला 27 कोटींची बोली लावून संघात समाविष्ट केले होते.

