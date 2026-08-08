/क्रिकेटर ऋषभ पंतने मध्यरात्री सोशल मीडियावर पोस्ट करून उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली मोठी मागणी

Rishabh Pant Demad Land In Uttarakhand : भारताचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंत याने 8 ऑगस्टच्या मध्यरात्री 12:45 वाजता सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्याने जे लिहिलं ते पाहून सर्वच आश्चर्यचकित झाले. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 15 ऑगस्ट पासून दोन सामान्यांच्या टेस्ट सीरिजला सुरुवात होणार आहे. सध्या ऋषभ पंत हा याच तयारीत व्यस्त आहे आणि सर्व करतोय. मात्र दरम्यान ऋषभ पंतने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना टॅग करून जमिनीची मागणी केली. ऋषभने रात्री एक नाही तर तब्बल दोन पोस्ट केले. जे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत.
भारताचा स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंतने रात्री केलेल्या पोस्ट,अधे खुलासा केला की त्याला दिल्लीमधून आता आपलं घर हे त्याचं जन्म स्थान असलेल्या उत्तराखंड येथे शिफ्ट करायचं आहे. मात्र तो मागील तीन वर्षांपासून त्यासाठी जमीन बघतोय, मात्र जमिनीची माहिती न मिळाल्याने तो त्रस्त झालाय. त्यामुळे थेट ऋषभ पंतने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना टॅग करून आपलं म्हणणं मांडलं. त्याने लिहीलं की, 'नमस्कार सर तुम्ही कसे आहात. मी बऱ्याच काळापासून उत्तराखंडमध्ये राहत आहे. मी दिल्ली सोडून येथे स्थायिक होण्याचा आणि जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु राहण्यासाठी एखादी प्रशस्त आणि स्वच्छ जागा मला मिळत नाहीये. उत्तराखंडबद्दल मला मनापासून प्रेम वाटते. जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेबाबत मला तुमच्या मदतीची आवश्यकता आहे, कारण त्यासंबंधीच्या अस्पष्टतेमुळे हा संपूर्ण अनुभव अत्यंत त्रासदायक आणि क्लेशकारक ठरला आहे'.
ऋषभ पंतने पुढे लिहीलं की त्याला आपल्या लोकांमध्ये परत यायचं आहे आणि राज्याच्या विकासात आपलं योगदान द्यायचं आहे. त्याने सांगितलं की तीन वर्षांपासून सतत प्रयत्न केले मात्र त्यांना यश येत नाहीये. ऋषभ पंतने स्पष्ट केलं की राज्याकडून तो जमीन मोफत किंवा बक्षिस म्हणून मागत नाहीये. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माझ्या राज्याचे प्रतिनिधित्व केल्याबद्दल भेटवस्तू मिळणे ही नक्कीच खूप छान गोष्ट असेल. पण तुमची परवानगी असल्यास त्याऐवजी मला सरकारकडून सरकारी दराने जमीन विकत घ्यायला अधिक आवडेल. त्यायोगे, मला किमान आपल्या राज्यात माझे पहिले घर तरी बांधता येईल. खरे सांगायचे तर, ही प्रक्रिया नेमकी कशी करायची, याबद्दल मला कल्पना नाही.
pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request…Rishabh Pant (RishabhPant17) August 7, 2026
A gift would be lovey for representation out states at the highest level internationally stages but if you allow me I wanna buy it fromGovernment and on there rates at least I can have my first house built in my own state and our state please be helpful. Seriously didn’t know…Rishabh Pant (RishabhPant17) August 7, 2026
क्रिकेटर ऋषभ पंत हा काही दिवसांपूर्वीच उत्तराखंडचा सर्वात जास्त वैयक्तिक टॅक्स भरण्याच्या बाबतीत नंबर १ झाला आहे. आर्थिकवर्ष 2025-26 मध्ये ऋषभ पंतने 23 कोटी 84 लाख रुपयांचा टॅक्स जमा केला असून मागच्या यावर्षी त्याने 10.5 कोटी रुपये टॅक्स भरला होता.