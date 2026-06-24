/लखनऊची साथ सोडल्यानंतर रिषभ पंतची सोशल मिडियावर पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल

Rishabh Pant Reaction : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे, या मालिकेमध्ये टीम इंडिया दोन सामने खेळणार आहे. त्याआधी आयपीएल 2027 आधी मोठा उलटफेर झाला आणि त्याचा धक्का सर्वांनाच लागला. रिषभ पंत आता दिल्ली कॅपिट्ल्समध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सच्या मागील दोन सिझनमध्ये त्याने कर्णधारपद सांभाळले आणि त्यानंतर आता तो पुन्हा दिल्लीमध्ये सहभागी होणार आहे. तर लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघामध्ये कुलदीप यादव सहभागी होणार आहे. मागील दोन सीझनमध्ये झालेल्या खराब कामगिरीनंतर आता रिषभ पंतने एलएसजीची साथ सोडली आहे. एलएसजीला सोडल्यानंतर आता रिषभ पंतची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाने मेगा ऑक्शनमध्ये 27 कोटींना रिषभ पंतला विकत घेतले होते. त्यानंतर तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. पण आता जेव्हा तो दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सहभागी झाला तेव्हा त्याची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे आणि तो 15 कोटी रुपयांना डीसीमध्ये सामील झाला आहे. सोशल मिडियावर एलएसजीच्या संघाने अधिकृत घोषणा केल्यानंतर रिषभ पंतने एलएसजीलाबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत. यामध्ये त्याने तीन शब्दामध्ये लिहीले आहे की थॅंक्यू टीम! ही पोस्ट सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. त्याने दोन हंगामांसाठी संघाचे कर्णधारपद भूषवले, पण एकदाही तो प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकला नाही.
Announcement— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between DelhiCapitals and LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join LSG at INR 13.5 Crore.
More Details https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
रिषभ पंत दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघामध्ये सामील झाल्यानंतर डीसीचा कर्णधार अक्षर पटेलने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये अक्षर पटेलने सांगितले आहे की, जेव्हा ही बातमी निश्चित झाली त्यावेळी मला रिषभने कॅाल केले होते पण मी त्यावेळी ते दोन्ही कॅाल उचलू शकलो नाही त्यानंतर मी जेव्हा त्याला कॅाल केले त्यावेळी त्याने मला मी पुन्हा येतोय असे सांगितले. यावेळी अक्षर पटेल असाही म्हणाला की माझे त्याच्यावरचे प्रेम हे मला पुन्हा खेचून आणले.