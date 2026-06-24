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लखनऊची साथ सोडल्यानंतर रिषभ पंतची सोशल मिडियावर पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल

Rishabh Pant Reaction : रिषभ पंत आता दिल्ली कॅपिट्ल्समध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सच्या मागील दोन सिझनमध्ये त्याने कर्णधारपद सांभाळले आणि त्यानंतर आता तो पुन्हा दिल्लीमध्ये सहभागी होणार आहे. आता दिल्लीत सामील झाल्यानंतर त्याने आता त्याची पहिली प्रतिक्रिया सोशल मिडियावर दिली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:36 PM IST
लखनऊची साथ सोडल्यानंतर रिषभ पंतची सोशल मिडियावर पहिली प्रतिक्रिया व्हायरल

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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