/टीम इंडियाचं वाढणार टेन्शन? अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यातून बुमराहनंतर हा स्टार गोलंदाज OUT?

India vs Afghanistan Test : अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी टीम इंडियाचे टेन्शन वाढताना दिसत आहे. 6 जूनपासून न्यू चंदीगड इथल्या महाराजा यादवेंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर क्रिकेटचा थरार पाहिला मिळणार आहे. पण त्यापूर्वी टीम इंडियाबद्दल एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या सामन्यातून विश्रांती देण्यात आली आहे. आता टीम इंडियाच्या जबाबदारी ही मोहम्मद सिराजच्या खांद्यावर होती. पण मिळालेल्या माहितीनुसार अफगाणिस्तान कसोटीमध्ये मोहम्मद सिराजच्या खेळावर सस्पेन्स कायम आहे.
टीओआयच्या वृत्तानुसार, मोहम्मद सिराज सध्या चंदीगडमध्ये वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखेखाली आहे. तिथे त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दल आणि कामाच्या भाराबाबतचा पुढील दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे टीम इंडिया व्यवस्थापन कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नाही, कारण सिराज गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने क्रिकेट खेळत आहे. दुसरीकडे क्रिकेट तज्ज्ञ सांगतात की, जर सिराज या सामन्यातून आऊट झाला तर जम्मू-काश्मीरच्या औकिब नबीला टीम इंडियाकडून खेळण्याची संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.