/रियान परागने सोडले मौन; व्हेपिंग वादावर प्रश्न विचारल्यानंतर दिले सडेतोड उत्तर, पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला संताप

Ryan Parag Controversy : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्याच्या विजयानंतर आरआरचा कर्णधार रियान पराग याने त्याला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर पत्रकार परिषदेमध्ये संताप व्यक्त केला.
Ryan Parag press conference : राजस्थान रॅायल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये आरआरच्या संघाने विजय मिळवला. कालच्या सामन्यामध्ये रियान पराग हा दुखापतीमुळे सामना खेळला नाही. पण संघाने कालच्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशी आणि ध्रुव जुरेल यांच्या खेळीच्या जोरावर संघाने प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. कालच्या सामन्यामध्ये रियान पराग हा खेळला नाही पण तो सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आला होता. यामध्ये त्याला त्याचा झालेला व्हेपिंगच्या वादावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले यामध्ये जेव्हा त्याला पत्रकारांनी प्रश्न विचारले तेव्हा तो संतापलेला पाहायला मिळाला.
राजस्थानच्या रॅायल्सला प्लेऑफमध्ये स्थान पक्के करण्यासाठी त्यांना आणखी एक विजयाची गरज आहे. रियान परागने कॅामेंटेटरला फटकारले आहे, अलीकडेच 'व्हेपिंग वादात' अडकलेल्या रियान पराग याला जेव्हा त्याच्या वादाबद्दल प्रश्न करण्यात आला तेव्हा तो म्हणाला की, आता त्यांना समजले आहे की लोक याबद्दल बोलतील. पुढे त्याने असेही सांगितले की मी जे काही करेल आणि लोक त्याबद्दल बोलणार आहेत. या गोष्टींचा माझ्यावर आणि माझ्या खेळावर, मानसिकतेवर परिणाम होऊ नये याची मी काळजी घेत आहे. आयपीएलमध्ये जे काही घडत आहे त्याचबरोबर बाहेर देखील अनेक गोष्टी घडत आहेत.
हे ही वाचा
त्याने पत्रकार परिषदेमध्ये असेही सांगितले की, आयपीएल तज्ज्ञ आणि कॅामेंटेटर यांच्यावर देखील लक्ष्य घातले आहे. तो म्हणाला की, खेळाडू देखील माणसेच आहेत आणि ते चुका करु शकतात. परंतु वैयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करणे गरजेचे आहे. त्याने पुढे असेही सांगितले की, जेव्हा एखादा संघ हा 75 किंवा 80 धावांवर बाद होतो, तेव्हा खेळाडूंना खेळायला येत नाही अशी टीका केली जाते. पण प्रत्येक सामन्याआधी खेळाडू 220-250 धावा करण्याच्या तयारीत असतात पण ते नेहमीच होत नाही.
आम्हीही माणसेच आहोत आणि आम्हीही चुका करु शकतो, मला एवढचं सांगायचे आहे की जे कॅामेंटेटर आवाज कोट्यावधी लोकांपर्यत पोहोचवतात त्यांनी क्रिकेटवर प्रेम केले पाहिजे. त्यांनी क्रिकेटशिवाय कोणत्याही गोष्टीवर चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. राजस्थान रॅायल्सचा संघ कालच्या विजयानंतर 14 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. संघाने 13 सामने खेळले आहेत यामध्ये त्यांना 7 विजय मिळवले आहेत, तर 6 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे.