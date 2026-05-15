'ई-सिगारेट' ओढणारा खेळाडू झाला आता Team India A चा उपकर्णधार! BCCI च्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Team India A Vice Captain Riyan Parag : श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ या संघासोबत भारतीय अ संघाची ट्राय सिरीज खेळवली जाणार आहे. यामध्ये तिलक वर्मा भारतीय संघाचा कॅप्टन असणार आहे, तर रियान परागला उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे, त्यानंतर आता सोशल मिडियावर रियान पराग आणि बीसीसीआयवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
Fans angry after giving Riyan Parag the vice-captaincy : आगामी श्रीलंकेमध्ये होणाऱ्या मालिकेसाठी भारताच्या संघाने टीम इंडिया ए संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये तिलक वर्मा भारतीय संघाचे कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे, तर रियान पराग हा भारतीय संघाचा उपकर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे. रियान पराग याला निवडकर्त्यांनी उपकर्णधारपद सोपवल्यानंतर आता सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे. आयपीएल 2026 मध्ये रियान परागला राजस्थान रॅायल्यचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. त्यानंतर त्याचा ई-सिगारेट ओढतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत होता. या त्याच्या कृत्यामुळे त्याच्यावर कारवाई देखील करण्यात आली होती.
बीसीसीआयने संघाची घोषणा केल्यानंतर आता रियान परागवर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टिका केली जात आहे. या प्रकरणाबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर आगामी मालिका ही भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ यांच्यामध्ये सामने होणार आहेत. या तीन संघामध्ये ट्राय सिरीज खेळवली जाणार आहे, या मालिकेमध्ये बीसीसीआयचा धक्कादायक निर्णय म्हणजे उपकर्णधारपद हे रियान परागकडे सोपवणे. रियान पराग सुरु असलेल्या आयपीएलमध्ये तो व्हेपिंगच्या वादामध्ये आढळला आहे. दरम्यान आयपीएलमध्ये तो वेपिंग करताना आढळून आणि आता त्याला उपकर्णधारपद दिल्यानंतर बीसीसीआयला ट्रोल केले जात आहे.
हे ही वाचा
पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये आरआरचा कर्णधार रियान पराग हा ड्रेसिंग रुममध्ये ध्रुव जुरेलसोबत गप्पा मारत होता. यावेळी चालू सामन्यामध्ये तो व्हेपिंग म्हणजेच ई-सिगारेट ओढताना पाहायला मिळाला. भारतामध्ये ई-सिगारेटवर बंदी घालण्यात आली असून रियान पराग उघडपणे नॅशनल टेलिव्हिजनवर व्हेपिंग करणे हे फारच धक्कादायक आहे. त्यानंतर आता एवढा मोठा वाद सुरु असताना त्याला उपकर्णधारपद दिल्यानंतर क्रिकेट चाहते हे आता बीसीसीआयवर नाराज आहेत.
भारतीय अ संघाबद्दल सांगायचे झाले तर अनेक युवा खेळाडूंना यामध्ये संधी देण्यात आली आहे. यामध्ये वैभव सूर्यवंशी याला देखील टीम इंडिया अ मध्ये स्थान मिळाले आहे. तर आयुष बडोनी आणि निशांत संधू देखील भारतीय संघाचा भाग असणार आहेत. ही मालिका भारतीय अ संघातील खेळाडूंसाठी आगामी विश्वचषकाच्या दृष्टीने फार महत्वाची असणार आहे. त्यामुळे या मालिकेच्या कामगिरीवर निवडकर्त्यांचे विशेष लक्ष असणार आहे.