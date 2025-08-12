संजू सॅमसन 'या' खेळाडूमुळे सोडतोय राजस्थान रॉयल्स? माजी क्रिकेटरने केला खुलासा

Sanju Samson : मागील अनेक दिवसांपासून समोर येत असलेल्या रिपोर्ट्सनुसार आयपीएल 2026 पूर्वी संजू सॅमसन हा राजस्थान रॉयल्सची साथ सोडणार आहे. कर्णधार आणि संघाचा सर्वात यशस्वी फलंदाज असणाऱ्या संजूने राजस्थान रॉयल्सच्या मॅनेजमेंटला आयपीएलच्या पुढील सीजनपूर्वी त्याला रिलिज किंवा ट्रेड करण्यात यावे अशी विनंती त्याने केली आहे. पण अद्याप राजस्थान रॉयल्सकडून (Rajasthan Royals) याबाबत अधिकृत माहिती दिली गेली नाहीये. संजू सॅमसनला (Sanju Samson) घेण्यासाठी सीएसके आणि केकेआर सारख्या टीम सुद्धा उत्सुक आहेत. पण मागील अनेक वर्षांपासून राजस्थान सोबत खेळत असलेल्या संजू सॅमसनला अचानकपणे संघ सोडून जावंस का वाटतंय अशी चर्चा रंगलीय. याबाबत एका माजी क्रिकेटरने खुलासा केलाय.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी खेळाडू एस. बद्रीनाथने त्याच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर म्हटले की, 'मला असं वाटतंय की, या मागचं कारण रियान पराग आहे. जर तुम्ही त्यांना कर्णधारपद देत असाल तर सॅमसन सारखा मोठा खेळाडू टीममध्ये कसा राहू शकतो?'
IPL 2025 मध्ये रियान परागला कर्णधार बनवलं गेलं होतं. राजस्थान रॉयल्सने हा निर्णय यासाठी घेतला कारण संजू सॅमसन पूर्णपणे फिट नव्हता. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा हेड कोच राहुल द्रविड हा पदावरून पायउतार झाल्यावर त्याला राजस्थान रॉयल्सने त्यांच्या हेड कोच पदाची ऑफर दिली. त्यानंतर द्रविड हा राजस्थानमध्ये सामील झाला. सॅमसन दुखापतग्रस्त झाल्यावर त्याने रियान परागला कर्णधार बनवलं. जेव्हा भारतीय खेळाडू पूर्णवेळ कर्णधार म्हणून परतला, तेव्हा दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याला पुन्हा दुखापत झाली, त्यानंतर रियान परागकडे पुन्हा एकदा कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यानंतर राजस्थानकडून वैभव सूर्यवंशीने सुद्धा जबरदस्त फलंदाजी करून फॅन्सचं मन जिंकलं. त्याने 35 बॉलमध्ये शतक ठोकण्याचा पराक्रम केला.
संजू सॅमसन हा राजस्थान रॉयल्स संघ सोडू इच्छितो ही बातमी समोर आल्यावर 5 वेळा आयपीएल विजेता राहिलेला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने सॅमसनला आपल्या संघात घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवल आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार IPL 2025 नंतर संजू सॅमसनने चेन्नई सुपरकिंग्सचा हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंगची सुद्धा भेट घेतली.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, '30 वर्षीय संजू सॅमसनला आपल्या संघात घेण्यासाठी चेन्नई सुपरकिंग्स उत्सुक आहे. ते संजूला ट्रेड करून किंवा कॅशच्या माध्यमातून आपल्या संघात घेतील. पण राजस्थान रॉयल्स संघ हा संजूच्या बदल्यात चेन्नई सुपरकिंग्सकडून दोन खेळाडूंची देवाणघेवाण करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो'.
संजू सॅमसनला कोणत्या आयपीएल संघांनी स्वारस्य दाखवले आहे?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) यांनी संजू सॅमसनला आपल्या संघात घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. विशेषतः CSK ने संजूला ट्रेड किंवा लिलावाद्वारे घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
रियान परागला कर्णधारपद का देण्यात आले?
आयपीएल 2025 मध्ये संजू सॅमसन दुखापतग्रस्त झाल्यामुळे रियान परागला राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार बनवण्यात आले. संजूच्या अनुपस्थितीत परागने संघाचे नेतृत्व केले, आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात संजू पुन्हा दुखापतग्रस्त झाल्यावर परागकडे पुन्हा कर्णधारपद सोपवले गेले.
चेन्नई सुपरकिंग्स संजू सॅमसनला का घेऊ इच्छिते?
CSK ला संजू सॅमसन हा एमएस धोनीचा उत्तराधिकारी म्हणून हवा असेल, कारण धोनी वयामुळे आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. संजूचे आक्रमक फलंदाजी आणि नेतृत्व कौशल्य CSK साठी उपयुक्त ठरू शकते.