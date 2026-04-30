Riyan Parag Penalised By BCCI For vaping in dressing room ipl 2026 : राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करत असताना कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. त्यानंतर आता बीसीसीआयने त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली असून शिक्षा ठोठावली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 30, 2026, 08:37 PM IST
रियान परागवर BCCI ची मोठी कारवाई, ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग केल्यामुळे आला अडचणीत
Riyan Parag IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ही (IPL 2026) स्पर्धा सध्या रोमांचक वळणावर आली आहे. सर्व संघांनी आतापर्यंत यंदाच्या सीजनमध्ये जवळपास 7 ते 8 सामने खेळलेले आहेत. त्यामुळे आता यापुढे प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करण्यासाठी खेळाडूंची चुरस वाढली आहे. अशातच स्टेडीयमवर प्रत्येक खेळाडूवर कॅमेऱ्याची करडी नजर असते. राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग याला ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करताना पकडण्यात आलं होतं. रियान वेपिंग करत असताना कॅमेऱ्यात कैद झाला त्यानंतर त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. आयपीएल सामन्यादरम्यान खेळाडूंनी मैदानात किंवा ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करणं यावर बंदी आहे. मात्र रियान परागने (Riyan Parag) या नियमाचं उल्लंघन केल्यामुळे त्याच्यावर बीसीसीआयने मोठी कारवाई केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीसीसीआयने केली कारवाई : 

बीसीसीआयने राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागच्या वेपिंग प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयपीएलमध्ये आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी आढळण्यात आलं होतं. आयपीएलकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार रियान परागवर मॅच फीच्या 25 टक्के रक्कम दंड म्हणून घेतली जाणार आहे. त्याला आयपीएल आचारसंहितेच्या अनुच्छेद 2.1 नुसार लेव्हल 1 चा गुन्हा करताना दोषी आढळण्यात आलं आहे. हे प्रामुख्याने 'खेळाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणाऱ्या' वर्तणुकीशी संबंधित आहे. रियान परागने त्याची चूक मान्य केली असून मॅच रेफरी द्वारे करण्यात आलेली कारवाई मान्य केली आहे. नियमांनुसार लेव्हल 1 चं उल्लंघन केल्यास  मॅच रेफरीने दिलेला निर्णय अंतिम असून त्याला मान्य करणं बंधनकारक असतं. 

बीसीसीआयने रियान परागवर कारवाई करत असताना निवेदनात म्हटले की, आयपीएलची प्रतिष्ठा अबाधित राहावी यासाठी, दोषी संघ, त्याचे अधिकारी आणि खेळाडू यांच्यावर कठोर कारवाई सुरू करण्याकरिता बीसीसीआय इतर पर्यायांचाही शोध घेत आहे.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

