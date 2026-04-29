PBKS vs RR: रियान परागच्या अडचणीमध्ये वाढ, 2019 पासून बंदी असलेली गोष्ट करताना पकडला गेला; Viral Video ने उडाली खळबळ

Riyan Parag Vaping: पंजाब किंग्सविरुद्धच्या रोमांचक सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचा आनंद शिगेला पोहोचला होता. मात्र या आनंदावर लगेचच पाणी फिरल्यासारखी एक घटना समोर आली आणि संघाचा कर्णधार रियान पराग अचानक वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. सामन्यादरम्यान, विशेषतः राजस्थानच्या डावातील सुमारे १६व्या षटकात, लाइव्ह प्रसारण करताना कॅमेऱ्याने ड्रेसिंग रूमकडे फोकस केला. त्या वेळी पराग आपल्या सहकाऱ्यांसोबत आरामात बसलेला दिसत होता. त्याच्याबाजूलाचध्रुव जुरेल आणि यशस्वी जायसवालही बसले होते. हे बघायला फारच नॉर्मल चित्र वाटतं असलं तरी एका क्षणात हा व्हिडीओ व्हायरल होईल अशी घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली. या दृश्यांमध्ये पराग काहीतरी ओढताना दिसल्यामुळे तो वेपिंग (ई-सिगरेट) करत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. हे दृश्य सोशल मीडियावर क्षणार्धात व्हायरल झाले आणि चाहत्यांमध्ये तसेच क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चा सुरू झाली.
भारतात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स (वेप्स) वर 2019 पासून कायदेशीर बंदी लागू आहे. ‘प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट्स अॅक्ट’ (PECA) अंतर्गत त्यांचे उत्पादन, विक्री, साठवण आणि वापर यावर कठोर निर्बंध आहेत. त्याचबरोबर, क्रिकेट स्टेडियमसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः ड्रेसिंग रूमसारख्या संवेदनशील भागात धूम्रपान किंवा अशा प्रकारचे पदार्थ वापरणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. त्यामुळे जर पराग खरोखरच वेपिंग करत होता, तर हा प्रकार केवळ बीसीसीआयच्या आचारसंहितेचा भंग नाही, तर देशातील कायद्याचे उल्लंघन मानला जाऊ शकतो.
या प्रकरणानंतर बीसीसीआयकडून कठोर भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नसली तरी, सूत्रांच्या माहितीनुसार बोर्ड या घटनेची सखोल चौकशी करणार आहे. चौकशीदरम्यान प्रसारणातील दृश्ये, साक्षीदारांची विधाने आणि इतर पुरावे तपासले जाऊ शकतात. दोष सिद्ध झाल्यास परागवर मोठा आर्थिक दंड, तसेच काही सामन्यांसाठी निलंबनासारखी शिक्षा होऊ शकते.
यापूर्वीही राजस्थान रॉयल्सशी संबंधित एक वाद समोर आला होता, ज्यात संघ व्यवस्थापकाला डगआउटमध्ये मोबाईल फोन वापरल्यामुळे बीसीसीआयकडून इशारा आणि दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे संघावर आधीच लक्ष असताना ही नवी घटना अधिकच गंभीर मानली जात आहे.
तज्ज्ञ आणि माजी खेळाडूंचे मत आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणाऱ्या आणि संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या खेळाडूंकडून अधिक जबाबदारीची अपेक्षा असते. परागसारख्या तरुण कर्णधाराकडून अशा प्रकारचे वर्तन दिसल्यास त्याचा परिणाम चाहत्यांवर, विशेषतः तरुणांवर, चुकीचा होऊ शकतो. वेपिंगचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम आणि त्यावरील अस्पष्टता यामुळेही या मुद्द्याला अधिक गंभीरता प्राप्त झाली आहे.
What is this Riyan Parag !!!!
Vaping on screen. Young fans watch everything our players do. Talent is unquestionable, but responsibility off the field matters just as much.#Cricket #RoleModel#RajasthanRoyals#HallaBol#RoyalsFamily#RR#IPL#PinkArmy#Royals pic.twitter.com/wWrMR4qJv3
— Dinesh Marothi (@dkmarothi) April 28, 2026
आता सर्वांचे लक्ष रियान परागच्या स्पष्टीकरणाकडे आणि बीसीसीआयच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. या प्रकरणामुळे केवळ एका खेळाडूची प्रतिमा नाही, तर संपूर्ण संघाच्या शिस्तीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात कोणती नवी माहिती समोर येते, याकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागून राहणार आहे.