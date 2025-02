'रिझवानने नमाजसाठी व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलाय, तो बिगर-मुस्लिमांना...'; इमामचा गौप्यस्फोट

Shocking Facts About Rizwan By Imam Ul Haq: पाकिस्तान आणि बांगलादेशदरम्यानचा चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चा सामना पावसामुळे रद्द झाला. मात्र या सामन्यापूर्वीच पाकिस्तानचा कर्णधार मोहम्मद रिझवान त्याचाच संघ सहकारी इमाम-उल-हकने केलेल्या एका विधानामुळे अडचणीत आला असून त्याच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. इमामच्या एका जुन्या मुलाखतीची क्लिप व्हायरल झाली असून यावरुनच त्याच्यावर टीका केली जात आहे.

डिसेंबर 2024 मध्ये इमामने 'क्रिकविक'च्या 'द अल्ट्रा एज' या पॉडकास्टमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानी संघात नेतृत्व गुण असलेला खेळाडू कोण असं विचारण्यात आलेला. यावर इमामने हसून आपल्या डोळ्यासमोर नेतृत्व गुण असणारा खेळाडू म्हणून कोणीच येत नाही असं म्हटलं. त्यानंतर इमामने रिझवानबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला.

रिझवानबद्दल बोलताना थेट क्रिकेटमधील नेतृत्वाबद्दल भाष्य न करताना इमामने रिझवान चांगला नेतृत्व गुण असलेली व्यक्ती असण्याचं कारण तो धार्मिक आहे असं म्हटलं आहे. तो धार्मिक गोष्टींना प्राधान्य देतो असं इमामने रिझवानबद्दल माहिती देताना म्हटलं. पाकिस्तानी संघातील खेळाडूंना एकत्र नमाज पठण करता यावं म्हणून तो प्रार्थनेच्या दृष्टीने हॉटेलमध्ये चांगली रुम शोधतो आणि ती तयार करुन ठेवतो. त्याने नमाजच्या वेळा सांगण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केले आहेत. तो या प्रार्थनेसाठीच्या रुममध्ये बिगर मुस्लिमांना जाऊ देत नाही. तो नमाझसाठी अगदी पांढऱ्या चादरी अंथरण्यापासून तयारी करतो, असं इमामने म्हटलं आहे.

26 फेब्रुवारी रोजी याच मुलाखतीमधील इमामची ही क्लिप शेअर करत अनेकांनी रिझवान आणि इतर कर्णधारांमध्ये काय फरक आहे या दृष्टीकोनातून भाष्य केलं आहे. इतर कर्णधार सामान्यासाठीची स्ट्रॅटर्जी बनवणे, संघाला शिस्त लावणे, सरावाच्या वेळा निश्चित करणे, पुढच्या सामान्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची काम करतात. "हे असं असूनही पाकिस्तानी रडत असतात की आम्ही चांगलं का खेळत नाही..." असं म्हणत एकाने रिझवानवर निशाणा साधला आहे. या मुलाखतीमधील क्लिप व्हायरल झाली असून त्याला साडेसहा लाखांहून अधिक व्हूज मिळालेत.

Other Captains: Make strategy, enforce discipline, decide practice timings, make sure everyone is focused on next game.

Pakistan Captain Maulana Mohammad Rizwan:

- Find a room for Namaz in hotel.

- BAN NON MUSLIMS FROM ENTERING THE ROOM.

- Spread white sheets in room for… pic.twitter.com/3IjlCKkRuz

