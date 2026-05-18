/“मी त्याला नेहमी सपोर्ट केला…” महावशने चहलसोबतच्या नात्यावर पहिल्यांदाच सोडले मौन!

RJ Mahavash and Yuzvendra Chahal : 2025 मध्ये भारताचा फिरकी गोलंदाज युजवेंद्र चहल आणि त्यांची मैत्रीण आरजे महावश ही सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली होती. पण त्यानंतर दोघांनी एकमेकांना अनफॅालो केल्यानंतर दोघांचा ब्रेकअप झाल्याच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या होत्या. आता आरजे महावश हिने मुलाखतीत काही खुलासे केले आहेत.
RJ Mahavash and Yuzvendra Chahal : गेल्या वर्षी आरजे महावश आणि युजवेंद्र चहल हे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाले होते. दोघेही अनेकदा स्टेडियममध्ये त्याचबरोबर अनेक मुंबईमधील ठिकाणी दोघांचे फोटो व्हायरल झाले होते. युजवेंद्र चहलला सपोर्ट करताना आरजे महावश हिने तिच्या सोशल मिडियावर अनेक फोटो देखील शेअर केले होते. त्यामुळे दोघांचे नाते हे सोशल मिडियावर प्रचंड चर्चेत पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर अचानक दोघांनी एकमेकांना अनफोलो केल्यानंतर दोघांचा ब्रेकअप झाला अशा चर्चा पाहायला मिळाल्या होत्या. आता दोघांच्या ब्रेकअपनंतर आरजे महावश हिने एका मुलाखतीमध्ये युजवेंद्र चहलबद्दल वक्तव्य केले आहे. या मुलाखतीत ती काय म्हणाली सविस्तर जाणून घ्या.
आरजे महावश ही आता 'सतरंगी बदला का खेल' आगामी सिनेमामध्ये चाहत्यांना दिसणार आहे, या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी तिने एक मुलाखत नुकतीच दिली आहे. या मुलाखतीमध्ये तिला अनेक वैयक्तिक आयुष्याबद्दल देखील काही प्रश्न विचारण्यात आले. दिलेल्या मुलाखतीमध्ये आरजे आणि अभिनेत्री महावश हिने युजवेंद्र चहलच्या नात्यांच्या अफवांबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. आरजे महावश आणि युजवेंद्र चहल यांच्या नात्याबद्दल सांगताना महावश म्हणाली की अचानक ब्रेकअपशी अफवा पसरायला लागली. लोक कोणत्याही गोष्टींवर काहीही अर्थ न घेता अफवा पसरवत होते असे तिने सांगितले.
हे ही वाचा
महावश हिने या मुलाखतीमध्ये असेही सांगितले की, मी फक्त त्यांची एक चांगली मैत्रीण आहे, त्या दोघांमध्ये फक्त एक मैत्रीचे नाते आहे. अभिनेत्रीने पुढे असेही सांगितले की, युजवेंद्र चहल हा घटस्फोटाच्या कठीण काळामधून जात होता, त्याला एक चांगली वातावरणाची गरज होती आणि सर्वात कठिण काळामध्ये त्याला पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हीच खरी मैत्री असते असे ती म्हणाली. आमच्या दोघांमध्ये मैत्रीशिवाय काहीही नव्हते असेही त्याने सांगितले. दोघांनी एकमेकांना सोशल मिडियावर अनफॅालो केल्याबद्दल प्रश्न करण्यात आला.
सोशल मिडिया अनफॅालो केल्याबद्दल जेव्हा तिला प्रश्न करण्यात आला यावेळी तिने सांगितले की, सोशल मिडियावर फॅालो, अनफॅालो करणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. जेव्हा त्याला कठिण काळामध्ये माझी गरज होती तेव्हा तेव्हा मी त्यावेळी त्याच्यासोबत होती. मी त्याची सपोर्ट सिस्टीम होती असे तिने सांगितले. जेव्हा पुन्हा आम्ही कधी भेटू तेव्हा पूर्वीप्रमाणेच आत्मीयतेने भेटू असे तिने स्पष्ट केले.