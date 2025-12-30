English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रोहित- विराटला निवृत्ती घेण्यास भाग पाडलं गेलं? भारताच्या माजी क्रिकेटरने केला मोठा दावा

Cricket News : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली  टेस्ट क्रिकेटमधून अचानकपणे दोन्ही खेळाडूंनी निवृत्ती जाहीर केल्याने संपूर्ण क्रिकेट जगत हैराण झालं होतं. आता त्यांच्या या  निवृत्तीबाबत माजी क्रिकेटरने एक मोठा दावा केला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 30, 2025, 09:26 PM IST
Photo Credit - Social Media

Cricket News : रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे भारताचे दोन दिग्गज खेळाडू सध्या केवळ टीम इंडियाकडून (Team India) वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. दोघांनी 2024 च्या वर्ल्ड कपनंतर टी 20 फॉरमॅटमधून तर मे 2025 मध्ये अचानकपणे टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. टेस्ट क्रिकेटमधून अचानकपणे दोन्ही खेळाडूंनी निवृत्ती जाहीर केल्याने संपूर्ण क्रिकेट जगत हैराण झालं होतं. आता भारताच्या एका माजी क्रिकेटरने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला निवृत्तीबाबत एक मोठा दावा केल्या. 

भारताचा माजी क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा याला एका यूट्यूब चॅनलवर घेतलेल्या मुलाखतीत प्रश्न विचारण्यात आला. यात त्याने स्पष्टपणे म्हंटले की, त्याला रोहित आणि विराटने घेतलेली निवृत्ती सहज किंवा स्वाभाविक वाटली नाही. त्याने म्हटले की, अचानकपणे निवृत्ती का घेतली यामागच्या करणाबाबत बोलायचं की नाही हे या दोन दिग्गज खेळाडूंवर अवलंबून आहे. पण त्यांना हा निर्णय घेण्यासाठी भाग पडलं गेलं असं वाटतं.  

रॉबिन उथप्पाने म्हटले की, 'मला माहित नाही की त्यांनी सक्तीने आत्मसमर्पण केले होते की नाही, पण ते स्वाभाविकपणे निघून गेल्यासारखे अजिबात वाटलं  नाही. सत्य काय आहे हे दोघेही योग्यवेळी सांगतील पण मला वाटत नाही की हा निर्णय स्वाभाविक होता'. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणं हे खूप आश्चर्यकारक होतं. 2024-25 मध्ये खेळवण्यात आलेल्या बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीमध्ये खराब प्रदर्शन केल्यावर रोहित आणि विराटने अनेक वर्षांनी रणजी ट्रॉफीमध्ये सुद्धा पदार्पण केलं होतं, जेणेकरून ते आपल्या टेस्ट करिअरमध्ये पुढे जाऊ शकतील. असे असूनही, दोघांनीही मे महिन्यात गूढपणे टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. दरम्यान, त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजपूर्वी शुभमन गिलला भारताचा नवीन टेस्ट कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

हेही वाचा : न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?

 

रॉबिन उथप्पाने पुढे म्हटले की, 'जेव्हा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर रोहित शर्मा धावा करू शकत नव्हता तेव्हा मला वाटलं की त्याने सहा महिने ब्रेक घेऊन आपल्या फिटनेसवर काम केलं पाहिजे. मला पूर्ण विश्वास होता की रोहित लवकरच टेस्ट क्रिकेटमध्ये दमदार पुनरागमन करू शकतो. पण तास नाही झालं'. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

