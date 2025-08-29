अचानक BCCI चा बॉसच बदलला! बिन्नी Out, नव्या नावाची घोषणाही झाली; 358 कोटी रुपयांशी काय कनेक्शन?

BCCI New Boss: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयमध्ये मोठा फेरबदल झाल्याचं वृत्त समोर येत आहे. माजी क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी हे आता बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहिलेले नाहीत. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. बीसीसीआय आता बिन्नी यांच्या जागी नवीन अध्यक्षाचा शोध घेत आहे. नव्या अध्यक्षाचा शोध पूर्ण होईपर्यंत उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांच्याकडे बोर्डाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शुक्ला सध्या कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून कारभार पाहतील. राजीव शुक्ला हे दीर्घ काळापासून बोर्डाशी संलग्न आहेत. त्यांनी बोर्डामध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम केलेलं असल्याने त्यांच्या पाठीशी मोठा प्रशासकीय अनुभव आहे.
रॉजर बिन्नी आता बीसीसीआयचे अध्यक्ष नाहीत आणि उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पुढील निवडणुकीपर्यंत कार्यवाहक अध्यक्षाची भूमिका बजावणार असल्याचं वृत्त 'एनडीटीव्ही'ने दिलं आहे. सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बीसीसीआयच्या पुढील निवडणुकांपर्यंत राजीव शुक्ला या पदावर कायम राहतील. 2015 मध्ये, बीसीसीआयने शुक्ला यांची आयपीएलच्या अध्यक्षपदी एकमताने पुनर्नियुक्ती केली होती. 18 डिसेंबर 2020 रोजी, त्यांची बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती.
बुधवारी झालेल्या बीसीसीआयच्या सर्वोच्च परिषदेच्या बैठकीत राजीव शुक्ला यांनी कार्यवाहक अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. या महिन्याच्या सुरुवातीला नव्या कायद्यामुळे ड्रीम 11 कंपनी बीसीसीआयबरोबरच्या करारामधून बाहेर पडल्यानंतर टीम इंडियाच्या नवीन प्रमुख प्रायोजकावर चर्चा करणे हा बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता. 9 सप्टेंबरपासून आशिया चषक स्पर्धा सुरू होत असल्याने, कार्यक्रमापूर्वी नवीन प्रायोजक मिळणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
बीसीसीआयने फॅन्टसी स्पोर्ट्स प्लॅटफॉर्म ड्रीम 11 सोबतचा 358 कोटींचा करार अधिकृतपणे संपवला आहे. गेल्या गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025' मंजूर झाल्यानंतर बीसीसीआयने ड्रीम 11 पासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे आता संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होणाऱ्या आशिया कपच्या 15 दिवस आधी भारतीय संघाकडे कोणताही मुख्य प्रायोजक नाही, अशी स्थिती आहे.
बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी ड्रीम 11 पासून बीसीसीआय फारकत घेत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. 'एएनआय'ला सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोर्ड भविष्यात अशा कोणत्याही कंपनीशी करार करणार नाही असं स्पष्ट केलंय. "ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 नंतर बीसीसीआयने ड्रीम 11 सोबतची भागीदारी संपवली आहे. भविष्यात बीसीसीआय अशा कोणत्याही कंपनीशी कोणताही संबंध ठेवणार नाही," असं सैकिया यांनी सांगितलं आहे.
बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदात कोणता बदल झाला आहे?
माजी क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी यांचा बीसीसीआय अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपला असून, त्यांच्या जागी नवीन अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांना कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
राजीव शुक्ला यांना कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून कधीपर्यंत जबाबदारी मिळाली आहे?
शुक्ला सप्टेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील निवडणुकांपर्यंत कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. त्यानंतर ते पूर्णवेळ अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दाखल करू शकतात.
रॉजर बिन्नी यांनी अध्यक्षपद का सोडलं?
रॉजर बिन्नी 19 जुलै 2025 रोजी 70 वर्षांचे झाले, आणि बीसीसीआयच्या लोढा समितीच्या नियमांनुसार, 70 वर्षांवरील व्यक्ती बोर्डात कोणतंही पद भूषवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना अध्यक्षपद सोडावं लागलं.