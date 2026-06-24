/वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या उंबरठ्यावर रोहिणी पण स्वप्नांसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर

लाल मातीतल्या राणीची... कहाणी आहे तिच्या संघर्षाची..आणि जबाबदारी. तुम्हा आम्हासारख्या जबाबदार समाजाची, लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची... कोल्हापुरातल्या पट्टणकोडोली गावची लेक रोहिणी खानू देवबा हीनं राष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर भारतासाठी अनेक पदक जिंकली आहेत. आता रोहिणी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी पात्र ठरली आहे. पण जागतिक स्पर्धेचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिच्यासमोर आर्थिक संकट उभं ठाकलं आहे. कुस्तीच्या आखाड्यात प्रतिस्पर्ध्यांना चितपट करणारी रोहिणी पण आयुष्याच्या आखाड्यात ती आणि तिचं कुटुंब परिस्थितीशी दोन हात करत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पट्टणकोडोली या गावातील रोहिणीने लहानपणापासून कुस्तीची आवड जोपासली. मर्यादित साधनसामग्री, आर्थिक अडचणी आणि संघर्ष यांवर मात करत तिनं राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सात पदकं मिळवली. 2024 मध्ये थायलंड येथे झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून तिनं भारताचा तिरंगा उंचावला. त्यानंतर 2025 मध्ये कझाकिस्तानमध्ये झालेल्या स्पर्धेत रौप्यपदकाची कमाई केली आणि आता 2026 च्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ट्रायलमध्ये सुवर्णपदक जिंकून तिनं जागतिक स्पर्धेसाठी आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
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रोहिणीचे वडिल खानू देवबा विठ्ठल-बिरुदेव मंदिरात पुजारी आहेत, मुलीच्या स्वप्नासाठी अक्षरशः स्वतःचं सर्वस्व पणाला लावलं आहे. घरची परिस्थिती बिकट असतानाही त्यांनी कधी मुलीच्या सरावात खंड पडू दिला नाही. नुकतीच वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या तयारीसाठी आणि खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी घरातील शेळ्या मेंढ्या देखील विकल्या आहेत. कारण त्यांच्यासाठी संपत्तीपेक्षा मुलीचं स्वप्न अधिक मोठं आहे. एका बाजूला देशासाठी पदक जिंकण्याची जिद्द आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक अडचणी. या दोन्हींचा सामना करत रोहिणी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपची तयारी करत आहे.
आज गरज आहे ती या गुणवंत लेकीच्या पाठीशी उभं राहण्याची. देशासाठी पदक जिंकण्याची क्षमता रोहिणीनं सिद्ध केली आहे. आता तिच्या स्वप्नांना आर्थिक बळ देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची शासनाची आणि समाजाचीही आहे. कारण हा संघर्ष केवळ आर्थिक पाठबळासाठी नाही तर एका उज्वल भविष्यासाठीचा आहे.