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वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या उंबरठ्यावर रोहिणी पण स्वप्नांसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर

कोल्हापुरातल्या पट्टणकोडोली गावची लेक रोहिणी खानू देवबा हीनं राष्ट्रीय आणि आशियाई स्तरावर भारतासाठी अनेक पदक जिंकली आहेत. आता रोहिणी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी पात्र ठरली आहे. पण जागतिक स्पर्धेचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिच्यासमोर आर्थिक संकट उभं ठाकलं आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 24, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:40 PM IST
वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या उंबरठ्यावर रोहिणी पण स्वप्नांसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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