'या' घटनेनंतर रोहित शर्मा घेणार होता निवृत्ती, हिटमॅनने स्वतः केला खळबळजनक खुलासा

Rohit Sharma : रोहित शर्मा याने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे. मात्र अजूनही तो वनडे क्रिकेटमध्ये खेळतोय आणि त्याला खेळताना पाहण्यासाठी त्याचे फॅन्स उत्सुक असतात, मात्र रोहितने नुकत्याच एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं की त्याने एका घटनेनंतर वनडे फॉरमॅटमधून सुद्धा निवृत्ती घेण्याचा विचार केला होता.  

पूजा पवार | Updated: Dec 22, 2025, 02:09 PM IST
Photo Credit - Social Media

Rohit Sharma : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना 2023 आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप फायनलमधील पराभवानंतर झालेल्या भावनात्मक प्रभावांवर खुलून बोलला. नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप फायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा दारुण पराभव केला होता. या संपूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ अजेय राहिला होता, तर रोहित शर्माने सुद्धा या स्पर्धेत तब्बल 597 धावा केल्या होत्या. मात्र फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून टीम इंडियाला पराभव मिळाला आणि त्यामुळे असंख्य भारतीययांच हृदय तुटलं. हा पराभव जेवढा क्रीडा प्रेमींच्या जिव्हारी लागला होता, तेवढाच किंबहुना जास्त तो संघाचा कर्णधार असणाऱ्या रोहित शर्माच्या जिव्हारी लागला होता. 

रोहित शर्माचा खुलासा : 

रोहितने नुकतंच एका कार्यक्रमात बोलताना भारताच्या या वर्ल्ड कप फायनलमधील पराभवानंतर त्याच्यावर झालेल्या भावनात्मक परिणामांबाबत खुलून संवाद साधला. रोहितने म्हंटले की ती वेळ खूप कठीण होती कारण २०२२ मध्ये कर्णधार बनल्यापासून त्याने या वर्ल्ड कपमध्ये त्याने सर्वस्व झोकून दिलं होतं. त्याने म्हटले की, 'त्याचं एकमात्र लक्ष हे वर्ल्ड कप जिंकणं होतं... त्यामुळेच जेव्हा तसं झालं नाही तेव्हा मी पूर्णपणे तुटलो होतो'. 

निवृत्ती घेणार होता रोहित : 

रोहित शर्माने सांगितलं की वर्ल्ड कपमध्ये पराभूत झाल्यावर त्याची निराशा एवढी होती की  त्याने निवृत्ती घेण्याविषयी विचार केला होता. त्याने म्हटले की, 'एकवेळ मला खरंच वाटलं की आता मी खेळ नाही खेळला पाहिजे कारण माझ्याकडून सगळं काही हिसकावून घेतलं गेलंय आणि मला वाटलं की माझ्याकडे काहीच उरलेलं नाही'. मात्र नंतर, त्याने स्वतःचे आत्मपरीक्षण केले आणि नवीन निर्धाराने खेळाकडे परतला.

रोहित शर्माचं जोरदार पुनरागमन : 

वनडे वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पराभूत झाल्यावर रोहित शर्माने जोरदार पुनरागमन केलं आणि दोन वर्षामध्ये जवळपास दोन आयसीसी टायटल जिंकले. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने आयसीसी टी २० वर्ल्ड कप २०२४ जिंकला. त्यानंतर हिटमॅनने 2025 आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुद्धा जिंकली. मात्र दरम्यान त्याने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे. रोहित शर्मा आता फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहे. 

