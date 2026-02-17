English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • सुर्यकुमारच्या त्या शॉटमुळे तारिक उस्मानसह पाकिस्तानी टीम अजूनही शॉकमध्ये, रोहित शर्माचा सल्ला आला कामी!

सुर्यकुमारच्या 'त्या' शॉटमुळे तारिक उस्मानसह पाकिस्तानी टीम अजूनही शॉकमध्ये, रोहित शर्माचा सल्ला आला कामी!

Surya Kumar Tariq Usman pause Shot:   सूर्यकुमार यादव खेळायला आला आणि त्याने सगळे चित्रच बदलून टाकले आणि पाकिस्तानची योजना धुळीस मिळाली. कारण रोहित शर्माचा एक सल्ला सुर्यकुमारच्या कामी आला होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 17, 2026, 05:07 PM IST
सुर्यकुमारच्या 'त्या' शॉटमुळे तारिक उस्मानसह पाकिस्तानी टीम अजूनही शॉकमध्ये, रोहित शर्माचा सल्ला आला कामी!
सुर्यकुमार यादव

Surya Kumar Tariq Usman pause Shot: कोलंबोच्या मैदानावर भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा टी20 विश्वकप सामना रंगला होता. 11 व्या ओव्हरमध्ये पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज उस्मान तारिक गेंदबाजीला आला. आमचे बॉलर्स भारतीय फलंदाजांना चांगलेच अडचणीत आणतील आणि दोन-तीन झटपट विकेट्स घेऊन संपूर्ण खेळ फिरवता येईल, असे पाकिस्तानला वाटत होते. खासकरुन तारिक उस्मानवर त्यांचा जास्तच विश्वास होता. सुरुवातीला अभिषेक शर्माची विकेट पडल्यानंतर त्यांचा आत्मविश्वास आणखीनच वाढला. पण पुढे सूर्यकुमार यादव खेळायला आला आणि त्याने सगळे चित्रच बदलून टाकले आणि पाकिस्तानची योजना धुळीस मिळाली. कारण रोहित शर्माचा एक सल्ला सुर्यकुमारच्या कामी आला होता. काय घडलं नेमकं? सविस्तर समजून घेऊया. 

सर्वांच्या नजरा सुर्याकडे

उस्मान तारिक हा गोलंदाज आपल्या खास 'पॉज'साठी जगभरात चर्चेत होता. बॉल फेकण्यापूर्वी धाव घेताना एक क्षण थांबतो, मग अचानक बॉल सोडतो. याबद्दल सामन्यापूर्वी खूप गोष्टी बोलल्या गेल्या. टीम इंडिया याचा कसा सामना करणार? हे सर्वजण पाहत होते. सुर्या बॅटींगला होता, उस्मानने धाव घेतली आणि त्याने आपली नेहमीचा पॉज घेतला. तेव्हा सगळ्यांच्या नजरा सूर्यकुमारकडे खिळल्या.

पाकिस्तानला मोठा 

स्ट्राईकवर उभा असलेला सूर्यकुमार पूर्णपणे स्थिर होता. त्यांच्या पायात, शरीरात किंवा बॅटमध्ये कोणतीही हालचाल दिसत नव्हती. उस्मानने बॉल सोडल्याबरोबर सूर्यकुमार तयारच होता. त्यांने पहिल्याच बॉलवर उत्तम पुल शॉट खेळला आणि लाँग-ऑन आणि मिड-विकेट दरम्यानच्या जागेत सुंदर चौकार मारला. या एकाच बॉलने मानसिक लढाई पूर्णपणे भारताच्या बाजूने वळली आणि पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला.

रोहित शर्माच्या सल्ल्याची आठवण ?

सूर्यकुमारची ही रणनीती रोहित शर्मा यांच्या एका अनुभवाची आठवण करून देते. न्यूझीलंडमध्ये एका सुपर ओव्हरमध्ये टिम साउथी विरुद्ध रोहित प्रथम जास्त हालचाल करत होता. पण नंतर तो पूर्ण शांत राहिला. त्यांने क्रीजवर स्थिर उभे राहून कमीत कमी हालचाल केली. त्यामुळे 2 सिक्सर मारून सामना जिंकला.  'शांत राहणे आणि दबाव बॉलरवर आणणे हाच खरा मंत्र आहे', असे रोहितने एका मुलाखतीत सांगितले होते. सूर्याने या मॅचमध्ये नेमके तेच केले.

सामन्यावर कसा परिणाम?

या हुशार खेळीमुळे पाकिस्तानचे बॉलिंग नियोजन पूर्ण फसले. मदत देणाऱ्या खेळपट्टीवरही उस्मान भारतीय फलंदाजांवर वर्चस्व गाजवू शकला नाही आणि सामना भारताच्या बाजूने ठामपणे वळला. कठीण परिस्थितीत सूर्यकुमारची ही शांत आणि बुद्धिमान फलंदाजी पाहणे खूप आनंददायक होते. आता जगभरातील क्रिकेटपटू पॉझची ही युक्ती अवलंबताना दिसू शकतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

