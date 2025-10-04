रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून का हटवलं? चीफ सिलेक्टर अजित आगरकरांनी एका वाक्यात दिलं उत्तर

IND VS AUS : बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी 20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. वनडे आणि टी 20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडिया प्रत्येकी तीन सामने खेळणार आहे. सिलेक्शन कमिटीने वर्ल्ड कप 2027 लक्षात घेऊन शुभमन गिलला वनडे कर्णधार बनवलंय , त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध होणाऱ्या सीरिजमध्ये तो भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल. तर टीम इंडियाचे दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) हे शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसतील. दरम्यान बीसीसीआयचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकरला (Ajit Agarkar) विचारण्यात आलं की रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून का हटवलं? यावर आगरकरांनी एका वाक्यात उत्तर दिलं ज्याची चर्चा होत आहे.
चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांना विचारण्यात आलं की, रोहित शर्माला त्याला कर्णधार पदावरून हटवण्यात येणार आहे याबाबत सांगितलं होतं का? जर सांगितलं होतं तर यावर त्याने काय प्रतिक्रिया दिली. यावर उत्तर देताना आगरकरांनी स्पष्ट केलं की हा विषय रोहित शर्मा आणि निवड समितीच्या मधला आहे. कर्णधार बदलला जाणार आहे याबाबत रोहित शर्माला सांगण्यात आलं होतं असं सुद्धा आगरकर म्हणाले. अजित आगरकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, ' रोहितने चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली नसती तरी तो निर्णय कठीण झाला असता. आपल्याकडे फारसे वनडे सामने शिल्लक नाहीत, त्यामुळे आपल्याला पुढच्या कर्णधाराला 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची गरज आहे. रोहित शर्माला कर्णधार बदलल्याची माहिती देण्यात आली होती. तसेच आम्ही स्पष्ट केले आहे की जर खेळाडू कोणतेही स्पर्धा खेळत नसतील तर त्यांनी देशांतर्गत क्रिकेट खेळावे'.
रोहित शर्मा डिसेंबर 2022 पासून भारताचा फुलटाईम वनडे कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 2023 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचली होती, जिथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला. तरीदेखील त्या स्पर्धेत भारताने सलग 10 विजय मिळवले होते. शिवाय, रोहितच्या कर्णधारपदाखाली भारताने 2024 टी20 वर्ल्ड कप आणि 2025 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकत अजेय कामगिरी केली.
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन वनडे सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाहीर केलेला भारतीय संघ –
शुभमन गिल (कर्णधार)
रोहित शर्मा
विराट कोहली
श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार)
अक्षर पटेल
केएल राहुल (यष्टीरक्षक)
नीतीश कुमार रेड्डी
वाशिंगटन सुंदर
कुलदीप यादव
हर्षित राणा
मोहम्मद सिराज
अर्शदीप सिंह
प्रसिद्ध कृष्णा
ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक)
यशस्वी जायसवाल
बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी कोणत्या सीरिजची घोषणा केली आहे?
बीसीसीआयने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी 3 सामन्यांची ODI सीरिज (19 ऑक्टोबर 2025 पासून) आणि 3 सामन्यांची T20I सीरिज (29 ऑक्टोबर 2025 पासून) यासाठी संघांची घोषणा केली आहे.
ODI सीरिजसाठी भारताचा कर्णधार कोण आहे?
शुभमन गिल यांना ODI कर्णधार बनवण्यात आले आहे, कारण बीसीसीआय वर्ल्ड कप 2027 साठी नवीन नेतृत्व तयार करत आहे.
रोहित शर्माला ODI कर्णधारपदावरून का हटवण्यात आले?
अजित आगरकर यांनी सांगितले की, वनडे सामने कमी असल्याने 2027 वर्ल्ड कपसाठी नवीन कर्णधाराला तयारीसाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. रोहितला याबाबत माहिती देण्यात आली होती आणि हा निर्णय भविष्याचा विचार करून घेण्यात आला.