Video: धोनीचा आवाज ऐकताच जोरजोरात हसू लागले रोहित शर्मा आणि रितिका सजदेह, जाणून घ्या नेमकं कारण

Rohit Sharma: रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ते दोघेही खूप हसताना दिसत आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 10, 2025, 11:51 AM IST
 Rohit Sharma Viral Moment 2025: टीम इंडियाचा माजी वनडे कर्णधार रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह यांचा एक मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघे इतके हसत आहेत की हसून हसून लोटपोट झाले आहेत. अखेर हे हसू कशावर आलं, याचं कारण चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे. धोनीचा आवाज येताच ते दोघे हसायला लागले. हे नेमकं काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊयात. 

रोहित-रितिकाचा हास्याचा व्हिडीओ चर्चेत

अलीकडेच रोहित शर्मा एका खास अवॉर्ड सेरेमनी इव्हेंटला उपस्थित राहिला होता. या कार्यक्रमात त्याच्यासोबत टीम इंडियाचे काही इतर स्टार क्रिकेटरही उपस्थित होते, ज्यात श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती आणि संजू सॅमसन यांची नावं आहेत. या अवॉर्ड शोमध्ये रोहितसोबत त्याची पत्नी रितिका सजदेह देखील आली होती. इथूनच दोघांचा हा हसवणारा व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यात ‘हिटमॅन’ आणि रितिका पोट धरून हसताना दिसत आहेत.

धोनीची मिमिक्री!

या व्हिडीओमध्ये दोघे शारंग श्रृंगारपुरे यांच्या भन्नाट मिमिक्रीवर हसताना दिसतात. शारंग स्टेजवर माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी, डॅनी मॉरीसन आणि रिकी पॉन्टिंग यांच्याची आवाजात नकल करत होते. त्यांचा परफॉर्मन्स इतका जबरदस्त होता की रोहित शर्मा आपलं हसू थांबवूच शकला नाही. रितिकाही मागच्या सीटवर बसून हसणं थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती पण निष्फळ ठरली.

 

रोहित शर्मा या कार्यक्रमात मरून रंगाच्या सूटमध्ये दिसला आणि नेहमीप्रमाणे खूपच स्टायलिश वाटत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभावातून स्पष्ट दिसत होतं की शारंगच्या टॅलेंटने तो प्रभावित झाला आहे.

 

कोण आहेत शारंग श्रृंगारपुरे?

शारंग श्रृंगारपुरे हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट आहेत. क्रिकेटर्सच्या आवाजाची हुबेहुब नक्कल करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. ते एमएस धोनी, डॅनी मॉरीसन, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंडुलकर, रवि शास्त्री, इमरान खान यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या आवाजात बोलतात. अलीकडेच ते ‘कपिल शर्मा शो’वरही दिसले होते, जिथे ऋषभ पंत, गौतम गंभीर, अभिषेक शर्मा आणि युजवेंद्र चहल सहभागी झाले होते.

 

शारंग यांच्या कमाल टॅलेंटमुळे सर्वजण थक्क झाले. त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर सध्या एक लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांनी 200 पेक्षा जास्त पोस्ट शेअर केल्या आहेत. त्यातील अनेक व्हिडीओंना 3 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

