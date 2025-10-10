Video: धोनीचा आवाज ऐकताच जोरजोरात हसू लागले रोहित शर्मा आणि रितिका सजदेह, जाणून घ्या नेमकं कारण

Rohit Sharma Viral Moment 2025: टीम इंडियाचा माजी वनडे कर्णधार रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह यांचा एक मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघे इतके हसत आहेत की हसून हसून लोटपोट झाले आहेत. अखेर हे हसू कशावर आलं, याचं कारण चाहत्यांना जाणून घ्यायचं आहे. धोनीचा आवाज येताच ते दोघे हसायला लागले. हे नेमकं काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊयात.
अलीकडेच रोहित शर्मा एका खास अवॉर्ड सेरेमनी इव्हेंटला उपस्थित राहिला होता. या कार्यक्रमात त्याच्यासोबत टीम इंडियाचे काही इतर स्टार क्रिकेटरही उपस्थित होते, ज्यात श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती आणि संजू सॅमसन यांची नावं आहेत. या अवॉर्ड शोमध्ये रोहितसोबत त्याची पत्नी रितिका सजदेह देखील आली होती. इथूनच दोघांचा हा हसवणारा व्हिडीओ समोर आला आहे, ज्यात ‘हिटमॅन’ आणि रितिका पोट धरून हसताना दिसत आहेत.
या व्हिडीओमध्ये दोघे शारंग श्रृंगारपुरे यांच्या भन्नाट मिमिक्रीवर हसताना दिसतात. शारंग स्टेजवर माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी, डॅनी मॉरीसन आणि रिकी पॉन्टिंग यांच्याची आवाजात नकल करत होते. त्यांचा परफॉर्मन्स इतका जबरदस्त होता की रोहित शर्मा आपलं हसू थांबवूच शकला नाही. रितिकाही मागच्या सीटवर बसून हसणं थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती पण निष्फळ ठरली.
Rohit Sharma is in fun mood during mimicry of dhoni, Morrison, Ponting performed by a Mimic Boy Shaarang Shringarpure pic.twitter.com/8454gIOhEm
— Imsajal45 (@Sajalsinha0264) October 7, 2025
रोहित शर्मा या कार्यक्रमात मरून रंगाच्या सूटमध्ये दिसला आणि नेहमीप्रमाणे खूपच स्टायलिश वाटत होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभावातून स्पष्ट दिसत होतं की शारंगच्या टॅलेंटने तो प्रभावित झाला आहे.
शारंग श्रृंगारपुरे हे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट आहेत. क्रिकेटर्सच्या आवाजाची हुबेहुब नक्कल करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. ते एमएस धोनी, डॅनी मॉरीसन, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंडुलकर, रवि शास्त्री, इमरान खान यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या आवाजात बोलतात. अलीकडेच ते ‘कपिल शर्मा शो’वरही दिसले होते, जिथे ऋषभ पंत, गौतम गंभीर, अभिषेक शर्मा आणि युजवेंद्र चहल सहभागी झाले होते.
शारंग यांच्या कमाल टॅलेंटमुळे सर्वजण थक्क झाले. त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर सध्या एक लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांनी 200 पेक्षा जास्त पोस्ट शेअर केल्या आहेत. त्यातील अनेक व्हिडीओंना 3 मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत.