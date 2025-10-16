VIDEO: कर्णधारपद बदलल्यानंतर पहिल्यांदाच आमनेसामने आले रोहित आणि शुभमन, दोघांमध्ये काय बोलणं झालं?

Rohit Sharma vs Shubhman Gill Ind vs Aus: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी गेला आहे, पण त्याआधी विमानतळावर घडलेला प्रसंग सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. कर्णधारपद बदलल्यानंतर पहिल्यांदाच रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल आमनेसामने आले आणि दोघांमधला तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. आता हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. ते दोघे भेटल्यावर एकमेकांशी काय बोलले याबद्दल त्यांच्या चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.
भारतीय संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला आहे. मात्र, संघाच्या उड्डाणाआधी विमानतळावर जो प्रसंग घडला, त्याने सर्व चाहत्यांचे लक्ष वेधले. कर्णधारपद बदलल्यानंतर रोहित आणि गिल पहिल्यांदा एकत्र आले आणि त्यांचा तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. बीसीसीआयने आपल्या अधिकृत एक्स (X) अकाऊंटवर हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
व्हिडीओमध्ये दिसते की, खेळाडू हॉटेलमधून एअरपोर्टकडे रवाना होत असताना शुभमन गिलने रोहित शर्मा यांना पाहिले आणि पुढे जाऊन त्यांना मिठी मारली. दोघांच्या चेहऱ्यावरही स्मितहास्य होते आणि थोड्या वेळ त्यांनी आपसात हलकीफुलक्या गप्पा मारल्या. रोहितने मजेशीर अंदाजात विचारले, “आणि भाई, काय हाल आहे?” त्यावर गिलनेही हसतच उत्तर दिले. काही क्षणांच्या या संवादानंतर दोघेही टीम बसकडे निघून गेले.
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge #AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
अलीकडेच बीसीसीआयने वनडे संघाचं नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवलं आहे. रोहित शर्माने भारतासाठी अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवले असले तरी आता तो फक्त खेळाडू म्हणून संघात राहणार आहे. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मात्र, विमानतळावर दिसलेलं हे दृश्य पाहून स्पष्ट झालं की संघातील वातावरण सकारात्मक आणि एकजूट आहे.
भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियात तीन वनडे सामने खेळणार असून, 19 ऑक्टोबरपासून मालिकेला सुरुवात होईल. ही मालिका गिलसाठी कर्णधार म्हणून पहिली मोठी कसोटी ठरणार आहे. तरुण नेतृत्वाखाली संघाला नवी ऊर्जा आणि दिशा देण्याची ही त्याच्यासाठी मोठी संधी आहे.
भारतीय संघाचा पहिला बॅच बुधवारी सकाळी 9 वाजता नवी दिल्लीहून पर्थकडे रवाना झाला. या ताफ्यात शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल आणि मोहम्मद सिराज हे खेळाडू होते. तर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि उर्वरित खेळाडूंचा दुसरा ताफा 15 ऑक्टोबरच्या रात्री निघाला.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आणि यशस्वी जायसवाल.
एअरपोर्टवरील या छोट्या क्षणाने चाहत्यांना दाखवून दिलं की, मैदानाबाहेर स्पर्धा असली तरी, संघातली नाती अजूनही घट्ट आणि सकारात्मक आहेत.