/पाकिस्तानचा कर्णधार रोहित शर्मा? थेट टीव्हीवर केली घोषणा, संपूर्ण जगाला बसला धक्का! नक्की झाले काय?

Bangladesh vs Pakistan : पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये कसोटी सामना सुरु आहे या सामन्यामध्ये ऑन-एअर चुकीमुळे एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पाकिस्तानची प्लेइंग 11 दाखवण्याऐवजी टीव्हीवर भारतीय संघाची प्लेइंग 11 दाखवण्यात आली.
Pakistan's playing or India's? : भारतामध्ये सध्या आयपीएल 2026 चा आनंद सध्या खेळाडू आणि क्रिकेट चाहते घेत आहेत. बांग्लादेशमध्ये सध्या पाकिस्तानची कसोटी मालिकेचा पहिला सामना खेळवला जात आहे. नुकताच पाकिस्तानमध्ये लीग स्पर्धा पार पडली, आता सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये लाईव्ह स्ट्रिमिंगच्या दरम्यान थेट टीव्हीवर असे काही दाखवण्यात आले त्यामुळे संपूर्ण जगालाच धक्का बसला. शेर-ए-बांगला नॅशनल स्टेडियमवर पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये सामना खेळला जात आहे. आज या सामन्याचा दुसरा दिवस पार पडला. या सामन्यादरम्यान जेव्हा पाकिस्तानची प्लेइंग 11 दाखवायची वेळ येते त्यावेळी भारतीय खेळाडूंची नावे दाखवली जातात त्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसतो.
पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या कसोटी सामन्यामध्ये पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानची प्लेइंग 11 दाखवण्याऐवजी टीव्हीवर भारतीय संघाची प्लेइंग 11 दाखवण्यात आली. सुरुवातीच्या क्षणांमध्ये झालेल्या एका मोठ्या ऑन-एअर चुकीमुळे यजमान प्रसारकांना सोशल मिडियावर ट्रोल आणि खिल्ली देखील उडवण्यात आली आहे. हे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
जेव्हा बांग्लादेश आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये नाणेफेक पार पडले त्यानंतर मग दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 दाखवली जाते. प्रसारकाने एक मोठी चूक केली, पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनची क्रिकेट आकडेवारी दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता यावेळी टीव्हीवर दाखवलेल्या ग्राफिक्समध्ये सर्व खेळाडू हे भारतीय खेळाडू होते. यामध्ये कर्णधार रोहित शर्माचे नाव होते. त्याचबरोबर शुभमन गिल देखील या संघाचा भाग होता. मजेशीर बाब म्हणजेच या संघामध्ये अशा काही खेळाडूंचे नाव होते ज्या खेळाडूंनी भारतीय संघासाठी पदार्पण देखील केलेले नाही.
रोहित शर्मा (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, शुभमन गिल, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, अर्शदीप सिंग आणि मुकेश कुमार.
संघामध्ये अशा काही नावांचा समावेश आहे ज्या खेळाडूंनी आतापर्यत भारतीय कसोटी संघामध्ये पदापर्ण देखील केलेले नाही. या संघातील असे काही खेळाडू आहेत जे सध्या आयपीएल 2026 खेळत आहेत. प्रसारकाने ते ग्राफिक्स त्वरित काढून टाकले, पण तोपर्यंत सोशल मिडियावर ते काही लोकांनी त्याचे स्क्रीनशॉट घेतले होते आणि तो फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.